“大胃吃播”畸形又无知

受访专家：

中国营养学会理事长 杨月欣

上海交通大学医学院营养系教授 沈秀华

西南大学心理学部教授 汤永隆

多伦多大学营养学博士 林 琳

本报记者 高阳 任琳贤

最近，沈阳一名30岁“吃播”主播，在直播前突然头晕目眩，经连日抢救无效后身亡。原来，在此前半年间，他在镜头前大量品尝肘子、红烧肉、烧鸡、烤鹅等食物，体重在短期内从200斤飙升至280斤。虽然夸张的进食给他带来一众网友关注，但也摧毁了他的健康。

天下无“大胃”

吃播最早源于韩国，被称作“Mukbang”，是韩语中“吃饭”和“直播” 的组合，简单来说，就是网络直播吃饭。2016年以来，我国短视频兴起，观看直播成为一种风尚，各类美妆、护肤、健身主播层出不穷，而吃播主播也因自带“美食诱惑”，大受欢迎。像沈阳王先生这样的“大胃王”就是“吃播圈”的重要一员。

那么，人真的有“大胃”吗?上海交通大学医学院营养系教授沈秀华告诉《生命时报》记者，人体胃壁靠外面一层叫“肌肉层”，由平滑肌构成，具有很强的伸缩性。空腹时的胃容量大约有50~100毫升，正常饱餐后达到1200~1600毫升。人的胃容量基本恒定，而且人与人之间差异不大。吃播主播一次性吃下大量食物，可能是因为胃的弹性天生比较好，每次都能吃到2400~3200毫升，达到胃伸展的极限。长期吃很多食物的人，胃壁肌肉会增厚，蠕动和排空都会加快。简而言之，天下无“大胃”，“大胃王”只是在挑战他们的胃壁弹性，折腾他们的胃壁肌肉。

多伦多大学营养学博士林琳说，在欧美国家一直流行“大胃王竞赛”，大胃王运动员通过多年的训练，包括胃部容量扩张、上下颚咬合强度、呼吸控制等一系列的内容，才成为专业选手。有调查显示，长期参与大胃王竞赛或退役的大胃王运动员，会逐渐面临因缺乏饱腹感而带来的健康危险。长期胃部扩张训练和比赛，可能会导致胃肿大、胃松弛等问题;强制吞咽可能导致强迫式恶心和呕吐。

专家总结，长期挑战“大胃”会对身体造成如下损伤：

易患肥胖和代谢综合征。沈阳王先生就是一个案例。频繁过度进食，无法完全将摄入的能量消耗掉，导致的首要问题就是肥胖，肥胖又会导致一系列相关疾病，如高血压、糖尿病、血脂异常、高尿酸血症等慢性病。

易患消化道疾病。各类肉食相对不易消化，加上吃得快，尚未充分咀嚼就咽下去，胃肠道压力很大。胃长期饱胀，胃液大量分泌，会破坏胃黏膜屏障，受损的胃黏膜又不能及时修复，容易导致急慢性胃炎、胃穿孔、胃溃疡、胃出血等疾病。大量高脂肪高蛋白食物进入肠道，容易诱发急性胰腺炎、急性胆囊炎等急腹症。

易患厌食症。部分吃播主播为保持身材，或由于暴饮暴食的不适感，经常催吐。催吐会引起胃酸对食管和咽部黏膜的损伤、胃食管反流等，长期催吐可引起神经性厌食症和神经性暴食症，对身体健康造成更大损伤。

大脑反应变慢。为了消化过多食物，全身的血液常集中在胃肠道，导致其他器官血液供应不足，可导致人变得迟钝、反应慢。

吃播为何这么火

凭借网络直播吃饭爆红的主播不在少数，他们拥有大量固定的粉丝群体，知名主播的全网粉丝总量都超过了1000万。记者随机访问几位市民，上至八十岁的老人，下至五六岁的孩童，都有观看吃播视频的经历。大家为何这么爱看吃播?西南大学心理学部教授汤永隆分析了四方面原因：

心理代偿。“大胃吃播”中的美食，要么分量惊人，要么高油高脂，普通人即便是想吃却也担心对身体不利。而吃播既能满足网友想吃的潜意识欲望，又不用担心健康受影响。另外直播中的声音、画面、表情会给人带来一种满足感，主播也常配合一些收音设备，故意制造大声咀嚼、吸食的声音。

缓解压力。咀嚼会刺激大脑神经递质多巴胺的分泌，让人欣快。“吃”这个行为本身能释放压力，看别人吃也有作用。被美食刺激，脑区会产生兴奋神经冲动，形成愉悦感和安全感。主播大快朵颐的吃相，治愈的吃东西声音，能让网友暂时忘却个人的孤独、空虚、无助和失落。

满足猎奇。吃播主播常常是一些身材瘦小、但食量惊人的女主播，她们的食量超出正常人很多倍，对方如何能吃下这么多食物，观众们会很好奇。于是，越来越多的吃播主播挑战别人“吃不完、吃不了、不敢吃”的食物，成为博人眼球的噱头。

心理障碍。一些吃播主播为了博取流量吃异物怪食，比如昆虫、沙子、头发等。但需要注意，除了猎奇外，某些观众若也存在此类行为或癖好，要警惕异食症的可能，这是饮食心理障碍的倾向，需要到相关精神科诊断。

“大胃吃播”该停止了

专家们呼吁，吃播主播一定要量力而行，勿以生命健康为代价，观众切忌推波助澜和盲目模仿。“畸形的‘大胃吃播’不是正常的美食真人秀，该停止了。”中国营养学会理事长杨月欣说，网络直播可以通过对食物营养、烹饪技术和饮食艺术的传播，给大众以健康美感，对合理膳食行动和健康教育产生良好作用。但是“大胃吃播”除了是对个人身体的自残，其中展现的大吃大喝、偏食异食、油腻食物、夸张咀嚼等不良不雅行为，还会对大众带来不良饮食文化渗透。一些主播直播后又催吐，是对食物的不尊重和浪费。对此，直播平台方应予以管理，鼓励人们传播健康的饮食习惯和文化。▲