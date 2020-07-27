忙于填表的村医怎能守护村民健康

据媒体报道，有的地方村医吐槽，当下村医主业是填表，看病反倒成了副业：“十分精力，三分给村民看病，六七分用来填表格。”因国家向村医购买公共服务，村医需按照要求提供相应档案。为了拿到公共卫生经费补助，大家只能拼了命地做表格，不少村医填表到半夜12点是家常便饭。不过，花费大量人力、物力、财力搞出来的健康档案，等检查一完，就扔在柜子里成为“死档”。

当下，大医院的优质医疗服务还难以下沉到乡村，村医依然是基层公共卫生服务的主力军，是广大村民卫生健康的守护人。一个村庄有了几名村医，村民就会减少很多患病之苦，生活质量也会提高很多。这些年来，国家大力发展普及基本公共服务，对基层公共卫生工作的投入越来越大，基层医务得以规范，这本该是乡亲们的福音。然而，当村医被铺天盖地的表格湮没，每天忙着走访填表，哪里还有时间投入到基层公共卫生服务中。

必要的信息记录当然是需要的。村民健康信息数据录入、分析、整合的工作做到位了，便能形成一定范围的数据库，并由此进行大数据分析，从而提升公共卫生服务的精准性与效率。但从报道中，我们看到的并不是必要的信息收集，更像是一种“迎检”，填表也好，走访也罢，目的就是为了应付各种检查，这样的做法未免太折腾人。

健康档案、体检表、随访表、中医体质辨识表、中医反馈表……客观而言，这些表格如果真能做到信息化处理，当然会很有价值。特别是一些重点人群，有针对性地建立相应的健康档案，对当事人以及医学科学等都有着十分重要的意义。而如果能够把基层群众健康档案与各级各类医疗卫生机构相连，实现数据的打通，则更是一件利于长久之事。

遗憾的是，上级考核形式烦琐，指标常常量化，村医面对数量繁多的表格、手册叫苦不迭。很多表格更是一种重复，并无任何收集与存储价值，但又不得不做，不仅挤占了村医大量时间，使他们无暇去做本该做的诊疗工作，也很难抽出时间提高业务水平。当前，我国的基层医疗水平有了很大提升，基本公共卫生服务覆盖人群和服务范围不断扩大，但与城市相比，还存在着不小差距。

一些地方的村医“三分看病、七分填表”的现状，直接损害的是广大村民的切身利益。村医数量本来就少，如果大部分时间和精力都用在表格上，实际效果可想而知。基层医疗的诊疗水平本就有限，如果村医再深陷各种表格中，又怎能让村民放心？实际上，类似这样的报送、填表、检查，只是基层形式主义的一种体现。

对此，必须从根本上加快推进治理体系和治理能力现代化，不断改变工作思路与工作作风。既要下决心削减不必要的填报材料，给基层人员真正减负，使之有时间有精力钻研业务，也要科学合理有力有效地采集利用信息，优化采集方法，提高采集效率，打通信息壁垒，充分发挥信息的作用。

（作者：龙之朱，系媒体评论员）