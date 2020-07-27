看病，不用再先垫付了

去年，刘占兰家摊上事儿了！

刘占兰，年过七旬，家住怀柔区渤海镇铁矿峪村。因患颅内动脉瘤突发脑出血，前后住了两次院，医药费花了26万多元。“这么多钱，我拿不出来呀。”刘占兰犯了难。她没想到，结账时，只掏了不到10万元，一多半都由刚拿到手的城乡居民社保卡实时报销了。刘占兰看着手里的社保卡，很开心，“以后看病，再也不用先垫付了！”

去年5月的一天，刘占兰突然头痛难忍，家人赶忙将她送去怀柔区中医医院，拍完片子，医生发现老人家颅内有出血，建议赶紧转到城里的大医院。大女儿王革艳叫了120急救车，把老母亲转到中国人民武装警察部队总医院。

“医生说我妈的颅内动脉瘤引发了脑出血，必须尽快手术。”回忆当时，王革艳现在还心有余悸，“住院押金5万元，我们姐妹几个赶紧凑齐了钱。”

老人当天下午就做了手术。人救过来了，全家松了一口气，可医疗费又成了心病。母亲住院期间，王革艳曾悄悄去护士站查过一次账。

一看账单，王革艳心里咯噔一下，“妈呀，当时账面上已经花了快20万元了。”转念一想，王革艳又觉得有哪儿不对，“押金才交了5万，这医院怎么也没催我们交钱呀。”

护士一解释，王革艳这才闹明白，原来医保实时报销了。

2018年，本市整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，构建全市统筹、城乡统一的居民医保制度，农村居民也有了社保卡，到定点医院看病，个人不再垫付医疗费，“看病持卡就能实时结算，我们的经济负担减轻不少。”王革艳一下子轻松了。

祸不单行，刘占兰出院没几个月，又因为脑血管病突发，进了医院。在怀柔中医医院一查，颈动脉堵塞！老太太又住院一个多星期。

这下，刘占兰犯愁了。她把王革艳叫到身边，执意要问看病花了多少钱，拗不过母亲，王革艳给老太太看了收费单据。刘占兰一看，脸儿都白了——26万多元，“这我哪拿得出来呀！”

见妈妈真急了，王革艳赶紧掏出社保卡，“您别担心，没那么多，医保给报了不少呢。”刘占兰将信将疑，一直觉得女儿在哄她，直到找村里社保员孙凤丽一打听，老太太才彻底放了心：她这病，基本医保给报了11万余元，大病保险又给报了4万余元。“我们自己总共花了不到10万元，感谢国家政策好呀。”刘占兰笑着说。

瞅着刘大妈，孙凤丽也很有感触。她说，过去，城镇居民医保覆盖本市城镇居民，包括一老一小和无业居民，实行市级统筹；而“新农合”覆盖的是本市农村居民，实行区级统筹。在保障待遇标准方面、费用报销方式上，两项医保都有差异。比如城镇居民医保已全部实现持卡就医实时结算；“新农合”则由涉农区分别管理，农村居民看病以区内医疗机构为主，多数需个人垫付医药费，再进行人工报销。

渤海镇铁矿峪村230多位村民的医疗费报销都归孙凤丽负责。“过去，一到月底，大伙儿会拿着收费单据到村委会交给我。我算完录到系统里，再集中提交到社保所。大伙儿的钱，报销到账最快也得等上一两个月。”孙凤丽说，现在好了，城乡居民医保统一了，持卡实时结算，不仅方便，而且减轻了农村居民的经济负担。

实惠，不仅仅是“实时结算”。

北京市医保局相关负责人透露，城乡居民医保制度统一后，参保人员已达398.6万人。门诊实际补偿比例提高了5个百分点，封顶线由3000元提高到4000元；住院实际补偿比例提高了8个百分点；大病保险报销比例提高10个百分点，对一些特困供养人员、低保、低收入家庭成员等，大病保险政策进一步倾斜，起付线降低50%，报销比例再提高5个百分点；常见病、罕见病及一些癌症昂贵药品纳入医保报销范围。今年，市财政继续加大对城乡居民医保补助力度，人均财政补助在1430元的基础上再增加1000元。基本医保定点医疗机构数量由2000家左右增加到近3000家，就医范围进一步扩大……作为兜底性医疗保障制度，本市城乡居民医保已初步形成基本医保、大病保险、医疗救助等多层次医疗保障体系。（记者 刘欢）