中国夏粮丰收助力全球粮食安全

7月中旬以来，夏粮进入收购高峰期。国家粮食和物资储备局最新发布，截至7月20日，累计收购夏粮3432.9万吨，各大主产区正在加大收购力度，确保颗粒归仓。据《纽约时报》报道，联合国粮食及农业组织发布新的报告，报告称因为疫情的全球蔓延，导致了劳动力的短缺，加上供应链中断可能会让一些国家出现粮食危机。据新加坡《联合早报》报道，去年10月14日，中国国务院新闻办公室发表《中国的粮食安全》白皮书，这是继1996年后，中国政府发表的第二部粮食白皮书。据报道，该《白皮书》强调国家粮食安全是头等大事的战略定位，并展现了中国政府保障国家粮食安全的成就。

今年，全国夏粮生产不仅再获丰收，而且产量创历史新高。夏粮增收增产没有出现很大波动，也没有出现“卖粮难”和“收购难”问题。与往年相比，今年夏粮价格形势整体稳定，呈现出“优质优价”的特点。在疫情的影响下，如此平稳的市场表现来之不易。

虽然夏粮在粮食总产量中只占到20%，但夏粮中的主体农作物小麦是中国民众最重要的口粮之一。小麦占中国民众口粮结构的50%，对中国粮食安全的重要性不言而喻。

疫情对今年中国夏粮生产造成了很多不利的影响。夏粮中的冬小麦去年冬天播种，关键生长期是1—3月。今年1月，新冠肺炎疫情突如其来。为保障人民的生命安全和身体健康，中国政府采取了最严格的疫情防控措施，对局部地区的农业生产活动造成了一些影响，比如农业生产资料的供应和田间管理的效率等。

“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”为确保春耕顺利展开和夏粮丰收保产，习近平总书记作出重要批示。在习近平总书记的关心和重视下，中国各级政府在这个特殊的春天里，与疫情赛跑，抓紧组织好春播等农业生产。

2020年夏粮生产再获丰收，奠定了稳定全年粮食生产的基础，为继续扎实做好‘六稳’工作、全面落实‘六保’任务增强了信心，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康进一步夯实基础。

对于粮食安全，中国一直秉承着自己解决自己的问题的原则。多年来，中国粮食自我保障水平很高，不仅产量高，而且库存足。粮食安全是一个国家的稳定器和压舱石。中国的粮食安全也是世界粮食安全的稳定器和压舱石。中国粮食安全稳定，则世界的粮食安全就稳定。

去年，中国政府发布《中国的粮食安全》白皮书，是一份关于中国粮食安全的世界宣言。这份宣言正面回应了世界对中国粮食安全的担忧，传递了积极信号。一方面，中国自身的粮食安全状况很好，生产力很强，可以依靠自己的力量实现粮食安全，解决粮食安全问题，不会对世界造成威胁；另一方面，中国在扩大对外开放的大格局下构建自身的粮食安全体系，不搞粮食保护主义。随着国内民众生活质量不断提升和消费需求不断增长，中国增加自身粮食产量和扩大粮食进口并行不悖。

此次疫情期间，中国积极维护全球供应链稳定，在多边场合推动粮食供应链和粮食进出口贸易稳定，展现了负责任的大国担当。

疫情的阴霾依然笼罩全球。未来一段时间，中国粮食生产应从以下几个方面重点发力：“立足国内、以我为主、确保产能”，在做好资源保护的同时提高粮食生产能力，如耕地回新、划好永久基本农田、合理利用耕地资源等，实现“藏粮于地”；加大科技支撑，不断增强科技创新能力，加强田间管理，提高机械化水平，实现“藏粮于技”；政策上严格落实“省长负责制”，不断压实各级地方政府对促进粮食生产的责任；不断完善土地流转制度，培育新型农业经营主体，想方设法提高农民收入；完善水利等基础设施建设，提高抵御极端天气等自然灾害的能力和防病虫害发生的能力；“适度进口”是中国粮食安全战略的重要部分，加强同粮食生产大国合作，积极维护全球粮食供应链稳定；加强农村的脱贫攻坚力度，确保“两不愁”（不愁吃、不愁穿）“三保障”（保障其义务教育、基本医疗和住房安全），切实解决贫困群体的粮食保障问题。

（二 记采访整理）