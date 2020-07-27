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中国非遗保护协会中医药委员会成立

2020年07月27日08:17 来源：人民网－人民日报

本报北京7月26日电  （记者郑海鸥）25日，中国非物质文化遗产保护协会中医药委员会在京成立，文化和旅游部、国家中医药管理局、中国非物质文化遗产保护协会等单位的负责人以及中医药领域的专家、学者、非遗传承人等出席了成立大会。

中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。中医药非物质文化遗产是非物质文化遗产的重要组成部分，目前有137项传统医药项目列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录，“中医针灸”和“藏医药浴法”先后入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。2012年至2020年，文化和旅游部支出国家非遗保护专项资金1.13亿元用于支持中医药非遗的保护传承。

中医药委员会将致力于推动中医药非遗的保护、传承、利用与发展，解决中医药非遗发展中存在的问题，让中医药非遗传承“活起来”。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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