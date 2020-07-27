红色基因生生不息，真理味道历久弥新，离不开蓬勃向上的“青年力”

100年前，年轻的陈望道挑灯夜战，奋笔疾书，专注地翻译首个中文全译本《共产党宣言》。

100年后的今天，复旦大学“星火”队队员意气风发，在一次次志愿讲解中，带更多人了解老校长陈望道追寻真理的故事。

相隔百年，跨越时空，同样风华正茂的年轻人以这种方式“相会”，重温理想信念的厚重底蕴，印证着红色基因的代代相传。

对复旦大学“星火”队队员来说，年均700多场的讲解不是简单地重复：不断扩充宣讲“素材库”，解锁更多讲解方法，主动收集反馈意见，定制面向不同听众的“菜单”……这群年轻人主动为之，将真理的“甜味”从一方展厅，延伸到更为广阔的空间，惠及更为广泛的人群。

红色基因生生不息，真理味道历久弥新，离不开蓬勃向上的“青年力”。一颗名为红色的种子，正在越来越多年轻人心中生根发芽。或许他们正在聆听长辈的长征往事，触摸那段惊心动魄的红色记忆；或许他们已经走出书斋，深入革命老区和农村地区调研实践，重走那段泥泞崎岖的红军小道；或许他们在纪念馆、旧址故居里生动讲解、播撒星火，重现风云激荡的红色光影；又或许他们要投身基层一线，在天南海北锤炼本领，延续报效祖国的红色心绪。不管是了解、倾听，还是弘扬、传承，红色都在成为青春的亮丽底色。

红色基因何以经久不衰？对年轻人来说，由丰富内涵和厚重底蕴凝结成的红色资源，堪称无穷无尽的宝藏，始终释放出源源不断的精神力量，激励年轻人发愤图强、扬帆远航。年轻人的参与，也赋予红色传承以与时俱进的时代表达。打动人心的红色文艺作品、体验丰富的沉浸式情景党课、脑洞大开的红色文创产品、震撼人心的革命故事，与年轻人共振，与时代共鸣。

今年8月，《共产党宣言》中文首译本将迎来出版100周年。今天的年轻人，既在向历史深情凝望，也面朝未来目光坚定。青年的理想信念关乎国家未来。星火正燃烧，且看更多“青年力”为红色基因带来生命力，为青春画卷绘就新的色彩。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 12 版）