全国检察机关上半年起诉妨害疫情防控犯罪5565人

新华社电 记者昨天从最高人民检察院了解到，今年上半年，全国检察机关严格依法办理涉疫案件，共批捕妨害疫情防控犯罪4480件5370人、起诉4527件5565人。

最高检有关负责人介绍，在起诉的案件中，制售假冒伪劣防疫物资犯罪，虚假销售防疫物资的诈骗犯罪，哄抬防疫物资、生产物资、民生物资价格犯罪等较为突出。

据介绍，最高检联合最高法等发布指导意见，明确将制假售假等9类犯罪作为打击重点，维护疫情防控社会秩序；联合公安部发布了“依法严惩哄抬物价犯罪典型案例”，严正警示不法分子；针对一些地方连续发生扰医伤医事件，会同国家卫健委等发布通知，及时发布相关典型案例，严惩7类涉医犯罪。

记者了解到，为助力企业尽快恢复生产经营，检察机关优化办案方式，切实加快办案进度，注重提升退回补充侦查工作质量，有效缩减了诉讼环节和办案周期。

上半年，全国检察机关共提前介入涉疫案件6289件，占受理涉疫审查起诉案件的92.8%；提起公诉的犯罪案件，适用简易程序审结177394件，适用速裁程序77649件；办理审查起诉案件的退查数同比下降21.3%，延长审限数同比下降28.4%；自行补充侦查5222件，与去年同期相比上升8倍多。