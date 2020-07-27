下肢水肿到底该看内科？还是外科？

下肢水肿是一个临床上常见的症状，但让患者非常困惑的是：明明都是下肢水肿，为什么有的下肢水肿看外科，有的看内科？北京中医药大学东方医院外四科医生张凡帆根据临床上常见的情况，给大家提出一些就医建议。

看内科的下肢水肿

由内科疾病导致的下肢水肿，双侧肿胀程度基本一致，而且休息以后没有明显缓解。如果在下肢水肿的基础上，合并有严重的高血压，尿里有泡沫，或者体检提示尿里有蛋白，肾功能异常，需要到肾病内科就诊。特别需要注意的是，在感冒后出现的双下肢水肿、并伴有血尿或蛋白尿的儿童或者青少年患者，一定要及时到儿科就诊，警惕是否发生了急性肾小球肾炎肾炎。

如果除了下肢水肿还合并有高血压、高脂血症病史，日常还出现喘憋胸闷，甚至夜里不能平躺，需要先到心内科就诊，明确是否存在心衰。

如果水肿不局限在下肢，是全身性的，特别是严重浮肿，要考虑低蛋白血症，需要了解引起低蛋白的原因，到相关科室比如消化科、肿瘤科等就诊。

如果下肢水肿是不可凹陷性，同时并见畏寒，乏力倦怠，颜面水肿等症状，要考虑是不是存在甲状腺功能减低的情况，需要到内分泌科就诊。

看外科的下肢水肿

如果是突然出现的单侧肢体剧烈肿胀，合并有疼痛、患肢皮肤颜色变红、温度明显升高，这时候需要高度怀疑可能是下肢深静脉血栓形成，也可能是下肢丹毒，这时候需要尽快到周围血管科门诊就诊。

如果是长期慢性的下肢水肿，双下肢水肿程度可能一致也可能不一致，但是水肿在活动后加重，休息平躺后或者下肢抬高后能减轻，那么这时候的下肢水肿可能是下肢静脉功能不全引起的，也需要到周围血管科门诊就诊。而淋巴水肿的患者一般有淋巴清扫手术的病史，这时候一般也是到周围血管科就诊。

需要特别提醒的是，以上列举的都是一般情况，还有一些特殊情况，比如用药以后出现的下肢水肿，和用药密切相关，那么就需要到开具药品的相应科室就诊，请医生调整治疗方案。

但临床上有一些患者虽然表现为下肢水肿，但是他们的病因是混杂的，不同的原因导致了同一个症状，这个时候就诊一定要有耐心，交给医生来判断，只有准确的揪住“凶手”，医生才能制定合理的治疗方案，获得理想的疗效。

相关知识：

什么是下肢水肿？

下肢水肿一般分为可凹陷性和不可凹陷性的，可凹陷性就是指水肿在胫骨前、内外踝尖这些皮下组织比较薄、骨性标志比较突出的地方按压以后能见到“坑”的水肿，皮肤也经常显得有点亮晶晶的；不可凹陷性就是我们看着腿很肿，但是皮肤比较粗糙而且按下去没什么“坑”，但是患者觉得腿非常胀，比正常时候明显增粗。