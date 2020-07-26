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港澳台居民上半年持居住证在珠海参加医保新增2100人

2020年07月26日09:05 来源：南方日报

日前，珠海市医疗保障局、市社会保险基金管理中心、市社会保障（市民）卡管理中心与工银澳门、中国工商银行珠海分行、横琴分行，签订“湾区社保通”合作备忘录。根据合作协议，符合条件的长期往来珠澳两地工作和生活的港澳居民，可“一站式”办理参加珠海市基本医疗保险相关业务。澳门居民可持有效证件前往工银澳门的20个网点之一，即可“一站式”参加珠海市城乡居民医疗保险及办理珠海市社会保障（市民）卡，并在工银澳门领取和激活社保卡。

为贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要，在珠海就业及就读的港澳台人员已纳入珠海市基本医疗保险的基础上，珠海市于去年7月1日起，率先开展常住横琴的非就业澳门居民参加珠海市基本医疗保险试点工作，今年1月1日又进一步扩大到全市范围内持居住证的非就业港澳台居民。

珠海市医保局有关负责人表示，参加珠海市基本医疗保险的港澳台居民不断增加，今年上半年，珠海新增持居住证参保的港澳台居民2100人。截至6月底，在珠海市就业的港澳台人员参保人数有5591人。

(责编：崔元苑、许心怡)


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