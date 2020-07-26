热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

应对洪涝灾害 记牢健康知识

2020年07月26日08:50 来源：经济日报

　　6月份以来，我国多地出现持续强降雨过程，南方多省份受灾严重。近日，国家卫健委发布了应对洪涝灾害的健康教育核心信息。

　　不喝生水，喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水。在有条件的情况下，最好饮用开水、瓶装水和桶装水。洪水中含有大量的泥土、腐败动植物碎屑、细菌、寄生虫和病毒，即使用肉眼看起来很干净的河水、山涧水、井水、泉水或湖水，直接饮用也存在危险。在不得不饮用的情况下，用明矾和漂白粉（精片）澄清、消毒，至少煮沸5分钟后，方可饮用。

　　不吃腐败变质的食物，不吃淹死、病死的禽畜。洪涝灾害一般发生在高温高湿的夏秋季节，食物易腐败变质。食用腐败变质食物易引起食物中毒。食用不洁食物易引起痢疾、伤寒、甲肝、霍乱等肠道传染病。淹死、病死的禽畜可传播猪链球菌病、禽流感等传染病，不可加工食用。

　　注意环境卫生，不随地大小便，不随意丢弃垃圾。洪水过后，环境中的垃圾较多，应尽快清理。随地大小便不仅会污染水体和环境，还有可能造成蚊蝇大量滋生，传播痢疾、伤寒、甲肝、霍乱等肠道传染病。

　　避免手脚长时间浸泡在水中，尽量保持皮肤清洁干燥，预防皮肤溃烂和皮肤病。人体皮肤长时间浸泡在水中，会引起皮肤溃烂、感染等严重后果。下水劳动时，应每隔1至2小时出水休息一次。避免在洪涝期间经过积水路段。积水可掩盖水中深坑、掉落电线等，要避免涉水通过，防止意外伤害。

　　做好防蝇防鼠灭蚊工作，预防肠道和虫媒传染病。洪涝灾害后，人与蚊蝇鼠等接触的机会增多，增加了传染病传播流行风险。可用苍蝇拍等灭蝇，食物应用防蝇罩遮盖。可使用黏杀、捕杀等方法灭鼠。发现老鼠异常增多的情况需及时向当地有关部门报告。可使用驱蚊剂、蚊帐等防蚊。

　　勤洗手，不共用个人卫生用品。勤洗手可保持手卫生。经不干净手可传染痢疾、伤寒、甲肝、霍乱等肠道传染病、“红眼病”等接触性传染病。尽可能避免共用毛巾，保证一人一巾，且经常消毒。

　　如出现发热、呕吐、腹泻、皮疹等症状，要尽快就医。发热、呕吐、腹泻和皮疹可能是传染病的早期信号，洪涝灾害期间，一旦出现这些症状，要尽快就医。

　　在血吸虫病流行区，尽量不接触疫水，必须接触时应做好个人防护。我国长江中下游流域的湖南、湖北、江西、安徽、江苏、四川、云南等省份部分地区仍存在血吸虫病传播风险，应谨慎接触野外水体，下水生产劳动时建议穿戴胶靴、胶手套、胶裤等防护用品或涂抹防护油膏。如已接触疫水但未采取防护措施，应主动去血防部门检查，发现感染应尽早治疗。要加强人畜粪便管理，未经无害化处理不得排入水体，禁止到有螺洲滩放牧。

　　保持乐观心态。人在洪涝灾害中容易出现焦虑、抑郁、绝望等不良情绪，严重的会引起心理疾病。任何灾难最终都会过去，保持乐观心态，有助于积极应对，重建家园。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn