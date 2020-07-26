以科学精准措施遏制疫情扩散维护各族群众生命安全和身体健康

为深入贯彻习近平总书记重要指示，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰23日至25日到新疆调研疫情防控工作，代表党中央、国务院向新疆各族干部群众表示关心和慰问。孙春兰听取了自治区疫情防控情况汇报，实地考察定点收治医院、疾控中心、隔离点、社区和检测采样点，了解患者救治、核酸检测、流调溯源、生活物资保障等情况，视频查看边境口岸防疫，看望一线医护人员、社区干部和居民、志愿者、隔离人员，与党政干部和专家座谈交流。

中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国出席有关活动。

新疆局部暴发聚集性疫情后，自治区党委和政府及时采取有力防控措施，对乌鲁木齐市开展全员核酸检测，已完成200多万人的排查，新发病例都在管控范围内。孙春兰充分肯定新疆前期防控工作举措，指出这次疫情涉及多民族群众，感染者发病年龄的中位数偏轻，无症状感染者比例较高。要按照国家第七版诊疗方案进行同质化、规范化治疗，关口前移，深入研究无症状感染者的治疗办法，防止转为重症危重症，精心治疗各民族患者、促进早日康复。国家卫健委要在调集重症、护理、中医药等方面专家以及医疗设备、急救药品的基础上，继续加大支持力度，加强流调、院感防控等专业技术培训，帮助提高医疗救治能力，切实保障各民族患者都得到高水平治疗。

孙春兰强调，疫情防控的关键在于落实“四早”要求，要尽快提升核酸检测能力和质量，发现病例及早报告，深入开展流行病学调查和溯源工作，组织专门力量，充分发挥公共卫生等专业人员的作用，运用现代信息技术，专群结合、群防群控，尽快把疫情传播链条搞清楚。要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，实施动态灵活的防控策略，做好封闭社区的人文关怀和服务保障。要加强疫情防控的统一指挥、统一调度，压实“四方”责任，推动信息共享，落细落实各项防控措施，尽快把疫情控制住，恢复正常生产生活秩序。

《 人民日报 》（ 2020年07月26日 02 版）