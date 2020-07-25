携手抗疫让中国东盟合作动力强劲

自新冠肺炎疫情发生以来，中国与东盟国家始终保持密切合作，在携手抗疫的同时，推动经贸往来，双边关系展现出强大的内生动力。

近日，在东盟与中日韩（10+3）以视频方式举行的高官会上，外交部副部长罗照辉表示，10+3国家应对新冠肺炎疫情和恢复经济“双丰收”，是今年上半年东亚地区形势呈现的两大特点之一。

作为友好近邻，中国和东盟互为重要合作伙伴。突如其来的疫情给世界各国出了一道严峻考题。中国与东盟国家经受住考验，在做好各自防疫工作的同时，开展积极合作，在地区层面共同应对疫情，为国际合作抗疫树立了典范。

当前，疫情防控进入常态化阶段，中国和东盟国家都面临着防范疫情反弹和恢复经济社会秩序的艰巨任务，合作仍将是双边关系的主旋律。尤其是在贸易、投资等领域，中国与东盟的合作值得期待。

中国海关总署发布的今年上半年货物进出口数据显示，中国对东盟进出口总值达2.09万亿元，同比增长5.6%，占中国外贸总值的14.7%，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。

尤为值得关注的是，自2019年10月《中国—东盟自贸区升级议定书》全面生效以来，由于原产地规则、贸易通关协定、服务贸易、投资领域等方面门槛降低，自贸区红利得到进一步释放，有力促进双边农产品贸易发展。今年上半年，中国与东盟农产品进出口总额1370.5亿元，同比增长13.2%，拉动与东盟贸易增长0.8个百分点。在全球经济遭遇重创的大背景下，中国与东盟贸易的逆势增长给人信心。

更令人憧憬的是，中国与东盟国家经济发展的互补性强，具有合作前景的新领域层出不穷。今年是中国—东盟数字经济合作年。面对新冠肺炎疫情冲击，数字经济对于恢复各国经济社会发展、创造更多就业机会、增进民生福祉的重要意义进一步突显。如果中国和东盟以数字经济合作年为契机，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，发挥互补优势，聚焦合作共赢，在智慧城市、人工智能、大数据等产业领域培育更多新的合作增长点，那将为双方经济社会发展打造更加强大的新动能，为本地区实现持久稳定与繁荣注入新活力。

面对挑战与机遇，中国与东盟国家都已展现出强烈的合作意愿，并付诸行动。目前，双方已就开展联防联控、加强宏观政策协调等密切开展合作。中国和新加坡率先建立人员往来“快捷通道”，合力推动地区供应链产业链畅通。中国—东盟交通部长应对新冠肺炎疫情特别会议近日举行，双方一致同意加强合作，共同努力保障中国与东盟之间运输和物流体系畅通，将为复工复产增添强劲动力。

山水相连，情谊相通。相信中国与东盟国家携手同行，定能克服疫情冲击，在危机中找到发展新机，并因这段共克时艰的宝贵经历而加深友谊，为构建中国—东盟命运共同体打下更加扎实的基础。