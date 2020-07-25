电影院复业一小步 防控融入生活一大步

做好疫情防控是各院线和电影院的首要任务。常态化疫情防控下，影响影院复工的不确定性客观存在。影院在恢复开放的同时，要做好应急预案的准备和演练，不排除因局部疫情反弹而再次停业的可能。要根据疫情形势随时调整防控措施，切实做好疫情防控措施的常态化执行。

7月24日，时值周末，北京的电影院重张复业，虽然比国内其他一些城市7月20日复工晚了几日，但丝毫没有减弱影迷观影的热情。7月24日零时，北京部分影城具有重张复业标志性意义的零点放映场，迎来了首批观众，戴口罩、隔行错位就座、没有小零食，常态化疫情防控下的观影模式迈出了第一步。（相关报道见07版）

时隔半年，大屏幕久违了。年初疫情以来，因室内环境相对密闭，电影院、娱乐健身等场所几乎处于全面停业状态，受疫情冲击影响严重。北京作为全国文化中心，是电影规模体量最大的城市之一，以防疫大局为重，北京262家影院全部按照要求暂停营业，有力确保了电影行业疫情防控工作顺利推进。日前国家电影局发布通知，低风险地区电影院在各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业，北京将电影院复工时间表定在了7月24日。

做好疫情防控是各院线和电影院的首要任务。有序恢复开放营业的消息刚一发布，复工的电影院就开始按照相关要求做准备，环境消杀、预约限流、排片错时、观众防护等工作严格执行。从复工首日看，院线工作人员和观众都认真履行防疫责任与义务，查验健康码、测体温等环节一丝不苟，倍感珍惜影院停业半年之后重张的不易，积极配合防疫工作，以保持重张复工之路走得长久平稳。

复工首日恢复营业的电影院只是一小部分，部分影院尚持观望态度。国内多地院线、影院情况相似，一是担心疫情反复，影院复工恐再有变化；二是影院处于行业链末端位置，从电影行业复工到票房宣传、选择档期等前期环节恢复常态尚需时日。目前，影院每场次上座率控制在30%以内，排片场次减至正常时期的一半，再加上停业期间人员流失等原因，部分影院暂时受经济利益困扰，一边积极观望等待，一边蓄力复苏待发，全面重张复业已经箭在弦上。

电影企业、院线等受疫情影响亏损严重，相关部门高度重视、积极帮扶，行业也积极开展自救。今年以来，相关部门先后通过资金扶持、金融服务等方式帮扶电影企业，提振发展信心，与行业共克时艰。行业内多家龙头企业也通过募资、定增、开放特许经营等方式渡过困境难关。经受住疫情的考验，电影行业一定能呈现出自我促进提质升级的转变。影院恢复开放后，电影行业加速复工复产，一个不一样的归来更值得期待。

电影院重张复业是撬动电影行业复苏的一小步，却是常态化疫情防控融入生活的一大步。影院作为人员密集、环境相对封闭的经营场所，重张复业不但反映了我国疫情防控取得阶段性重要成果，也展现了应对疫情防控采取科学精准有效举措的实力和信心。电影行业要把疫情防控放在首位，坚持分区分级原则，夯实主体责任，精准科学落实各项防控措施，稳妥有序推进疫情防控常态化条件下电影行业的发展。

常态化疫情防控下，影响影院复工的不确定性客观存在。影院在恢复开放的同时，要做好应急预案的准备和演练，不排除因局部疫情反弹而再次停业的可能。要根据疫情形势随时调整防控措施，切实做好疫情防控措施的常态化执行。

电影行业恢复元气还需要一段时日，目前影院重张之初仍以复映经典片和部分新片为主，随着影院常态化疫情防控水平逐步提高，上座率进一步提升，观众期待的大片也会如约而至。为保证各项防控措施有效落实到位，各大影院要严格执行防疫程序，影迷们一定要做好个人防护，确保万无一失，让影院复业成为社会经济生活恢复的重要风向标。