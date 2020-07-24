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天热压力大 减压好眠吃四样

2020年07月24日16:24 来源：广州日报

　　天气太热，学习、工作又压力山大，晚上睡不好觉怎么办？广医三院营养学科医师刘佳博士建议可适当吃些有助于舒缓压力、促进睡眠的食物，比如：

　　牛奶：牛奶含有色氨酸和天然吗啡类物质，有助于缓解疲劳；另外，睡前喝一杯牛奶，其温饱感也能有效增加催眠效果。

　　核桃：核桃可用来缓解神经衰弱、失眠、健忘、多梦等症状，可配以黑芝麻，捣成糊状，在睡前服用15克左右。

　　蜂蜜：滴几滴蜂蜜到温牛奶中有助于睡前放松。据刘佳介绍，蜂蜜中所含的葡萄糖能促进大脑停止产生进食素，是一种与保持清醒有关的神经传递素。

　　红枣：刘佳从中医的角度解释说，红枣性温、味甘，有助补五脏、益脾胃、养血安神之功效，对气血虚弱引起的多梦、失眠、精神恍惚有缓解作用。可取红枣去核加水煮烂，加冰糖、阿胶文火煨成膏，睡前食1～2调羹。

　　（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员白恬）

(责编：许晓华、李轶群)


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