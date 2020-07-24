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好医生集团再登中国中药企业百强榜

2020年07月24日10:19 来源：人民网-人民健康网

7月22日，米内网联合医药经济报发布了2019年度中国医药工业百强系列榜单。其中，好医生集团上榜“中国中药企业TOP100排行榜”。

据悉，本次评选聚焦医药工业企业创新驱动力和专业推广力，创新驱动力主要从企业研发投入R&D综合指标进行评判，专业推广力则重点根据临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据来刚性定义，最终结合米内网独家的三大终端六大市场终端数据进行定量分析。

据好医生集团相关负责人介绍，近几年，好医生集团市场规模的扩大，品牌影响力、品牌价值显著提升，推动企业和行业经济乘风破浪、行稳致远。而强烈的社会责任基因，也助力了企业品牌多年来获得社会大众认可和长足发展。好医生集团从1996年起，就在四川凉山州布拖县因地制宜地发展中药材种植产业，助力彝族农户脱贫，形成了种植、加工、销售、研发、品牌的中医药全产业链格局。现在扶贫之花开满了深度贫困彝乡，凉山州已有9个县41个乡的108个村种植中药材种植附子、云木香、川续断、金银花、大黄、一枝黄花等中药材28465亩，可带动1.4万户7万多农户增收。多年来，在坚守医药行业本质的同时，好医生坚持“来源于社会，又回报社会”的宗旨，积极参与社会公益事业，主动积极践行社会责任与担当。集团始终将社会责任放在企业整体发展战略的重要位置，其美誉度和品牌口碑不断上升。

据了解，“2019年度中国医药工业百强系列榜单”最终榜将于2020年8月25日-28日在云南召开的“2020全国药店周暨中国医药工业百强年会、中国医药互联网经济年会”上颁奖。

(责编：许晓华、杨迪)


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