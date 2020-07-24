让每一位母亲拥有健康力量

“这是个难得的机会，我不仅自己受益，还要把学到的知识讲给孩子们和姐妹们听！”刚刚参加完妇女健康大讲堂的阿克苏地区妇女阿依努尔·伽马力难掩内心的激动，作为一名母亲，她说，要把健康生活方式带回家中。

家庭健康是全民健康的基础，而每一位母亲都是家庭的情感纽带，有着独一无二的凝聚力量。为了配合《“健康中国2030”规划纲要》实施，充分发挥妇联组织在普及健康生活、优化健康服务、建设健康环境等方面的独特作用，2019年，全国妇联向广大母亲发出开展“健康中国 母亲行动”守护家人健康的倡议。2020年，与国家卫生健康委、国家体育总局联合下发《关于开展“健康中国 母亲行动”的实施意见》，号召广大母亲学习健康知识，注重合理膳食，养成健康习惯。同时，全国妇联妇女发展部通过丰富多样的活动，进行推广和落实。

妇女健康大讲堂 推动健康扶贫深入开展

“各位姐妹们，大家好！我们先做一个互动，请大家起立……”

这是全国妇联“妇女健康大讲堂——凉山州雷波站”的现场，来自中国女医师协会的健康教育专家们为了消除初次见面的拘束感，与大家做起了小互动。

结束了雷波县的讲课，专家们又前往其余四个凉山州贫困县，用通俗易懂的方式给当地的建档立卡贫困妇女代表和城镇低收入贫困妇女讲授保健知识、科学合理膳食和家庭基本卫生常识。

与此同时，在全国妇联的大力资金支持下，新疆阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区的“妇女健康知识大讲堂”巡回宣讲和义诊进乡村活动也在如火如荼地展开，活动遍及4个地州27个村，直接惠及1.2万余名妇女群众。

自全国妇联切实推进“健康中国 母亲行动”以来，聚焦三区三州深度贫困地区，结合贫困地区和少数民族妇女群众的健康需求，已在20个县举办43场妇女健康大讲堂，直接培训农村妇女13500多人，采用专家学者开设健康讲座、发放健康知识宣传品和现场义诊等形式，向妇女群众讲授健康生活常识，引导妇女从自身做起，带动家庭成员树立健康意识、养成良好的行为习惯和生活方式，提高健康水平。

全国妇联妇女发展部还在广西、江西、陕西三地组织开展“两癌”防治健康大讲堂，直接培训3200余名妇女，并且专门组织女医师协会、女科技工作者协会深入全国妇联定点帮扶县甘肃省漳县和西和县对447名乡村医生开展“善医行全科医生培训”，为提升基层医疗水平起到了积极作用。

专业又好懂的课程，让健康生活的概念变得不再遥远，各地妇女纷纷点赞叫好。

多举措全面推进 母亲健康带动全家健康

“低头族，拿什么拯救你的颈椎？”“每天戴口罩，面部皮肤抗议怎么办？”“步入婚姻殿堂之前，别忘了婚检这门必修课！”

这些知识，你懂得多少？如果说线下的妇女健康大讲堂给了广大妇女姐妹与专家面对面交流的机会，那么，打开手机就能学的“健康中国 母亲行动”网络课堂和随时就能翻阅的女性健康电子杂志，则让更多妇女轻松赋能。

据记者了解，全国妇联妇女发展部以图文并茂的形式及时解读“健康中国 母亲行动”相关内容，在全国妇联“女性之声”微信微博及全国31个省区市妇联网站和微信公众号等各类媒体上广泛转发和传播，递增宣传效果，扩大影响面，并在“享学吧”互联网学习平台开设“健康中国 母亲行动”网络课堂40期，围绕家庭饮食、家庭保健、家庭急救、家庭护理、科学育儿等方面的问题，向广大母亲和家庭普及健康知识和技能，传播健康理念。截至目前，栏目浏览近20万人次，无数像曹青这样急需寻求健康帮助的女性从中受益。

从去年10月开始，全国妇联妇女发展部还每月制作推送女性健康电子杂志，重点宣传“健康中国十五项行动”相关内容，包括健康知识普及行动、合理膳食行动、控烟行动、心理健康促进行动等，截至目前已制作推送电子杂志8期，阅读量达10多万人次。

为了激励更多母亲的参与，全国妇联妇女发展部还鼓励各级妇联以健康为家庭建设的主要内容，助推家庭文明建设落细落小落实，并且引导各地结合“乡村振兴巾帼行动”，因地制宜开展美丽庭院创建活动，以“创、评、晒、赛、寻”等多种形式，引导广大农村女性和家庭强化健康文明意识，积极净化绿化美化庭院，助力提升农村环境。

母亲的健康意识提升，也带动着全家健康水平的提升。“现在我们夫妻两人能够饮食上做到三降三低；对家庭的环境卫生做到天天打扫，不留死角；坚持锻炼，多年的高血压也得到了控制；因为自己身体好了，对老人和孙子也照顾得更加尽心周到，家庭也更加和谐。”陕西省大荔县东城街道东大社区“健康示范户”曹进喜说。

社会力量齐参与 合力推进效果佳

“我们要学习好健康知识，引导家人讲究个人卫生、环境卫生、饮食卫生，学习健康知识，树立健康理念，增强自我保健意识。”直播结束，新疆叶城县喀格勒克镇的母亲代表祖丽皮亚·赛买提满脸笑容地说，手中还拿着刚刚领取到的“健康中国 母亲行动”邮包。

母亲一小步，就是全家健康一大步。祖丽皮亚·赛买提刚刚看完的直播，是6月24日全国妇联妇女发展部联合国家卫健委规划发展与信息化司、国家体育总局群众体育司，在新闻媒体、社会组织、爱心企业、专家学者等助力下，在人民网开展的“健康中国 母亲行动”大型直播活动。除了北京主会场，活动还依托妇联组织以省、自治区为单位设立了29个分会场，全国各地的母亲代表和网友们共计1900万人次，通过线上直播同步观看并参与了活动，盛况空前。

在全国妇联的指导推动下，各地妇联也因地制宜，开展各具特色的活动，推进落实“健康中国 母亲行动”。

例如，陕西省妇联积极推进健康家庭示范建设，编写《健康家庭守护宝典》；云南、贵州省妇联结合异地搬迁，开展文明新风进家庭培训和农村家庭卫生整治活动等。

同时，全国妇联妇女发展部号召各地妇联立足社区开展工作，利用各类文体健身场地，组织各类“有新意、接地气、聚人气”的家庭亲子运动会、趣味运动项目等赛事活动，带动更多家庭参与健康类文娱活动，并通过婚姻家庭纠纷调解委员会等服务平台，加强对陷入心理危机的妇女的干预疏导；发挥妇联各级组织和阵地的作用，开设心理公开课，拓展心理服务内涵，为更多母亲提供便捷、专业、高效的心理健康服务。

通过多种多样的方式，活动的覆盖面和妇女的参与度被有效扩大，“健康中国 母亲行动”的社会传播力和影响力也大大增强。

接下来，全国妇联将继续动员更多社会力量，深度整合妇联各类资源，共同守护每一位母亲，守护健康小家，为健康中国目标的实现贡献巾帼力量。（见习记者 刘丽君）