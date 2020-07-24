肉类加工企业如何防控疫情？国务院联防联控机制提出具体措施

人民网北京7月24日电 （记者崔元苑）近期，德国、英国等欧美国家肉类加工企业相继出现了新冠肺炎聚集性疫情，屠宰、分割、存储、包装等工作场所多为人员密集的低温封闭环境，存在较大的病毒传播风险。为科学指导肉类加工企业做好新冠肺炎疫情防控工作，有针对性地提高肉类加工企业的防控意识和防控能力，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发了《肉类加工企业新冠肺炎疫情防控指南》（以下简称《指南》）。

《指南》从五个方面对进一步加强肉类加工企业新冠肺炎疫情防控工作提出具体措施。

一是在组织保障和制度方面，要加强组织领导，落实主体责任，做好疫情防控物资的保障工作。

二是在人员管控方面，要建立上岗员工健康卡制度，加强职工日常健康监测和外来人员登记管理工作，同时做好防控知识宣传，加强自我防护意识。

三是在重点环节和重点场所管控方面，要做好禽畜肉类的源头管控，加强通风换气，落实饲养车间、屠宰车间、分割肉车间、包装车间、冷库、化验室等重点场所的各项防护措施要求，同时做好会议室、餐厅、宿舍等公共区域防控工作。要开展环境样品的定期核酸监测。

四是在个体防护方面，要针对检验检疫人员、待宰区工作人员、屠宰工作人员、分割加工人员、副产品处理人员、低温环境工作人员及外围工作人员的岗位工种需求配备发放个体防护用品。

五是在异常情况处置与报告方面，对出现核酸检测阳性样品和异常状况员工应及时采取应急处置措施。

附：《肉类加工企业新冠肺炎疫情防控指南》