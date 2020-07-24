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这些不文明陋习还得继续改

孙宏阳

2020年07月24日08:53 来源：北京日报

编者按：6月1日，《北京市文明行为促进条例》正式施行，首都城市文明建设迎来新起点。条例明确提出，向公共卫生、公共场所秩序、交通出行、旅游等六个领域不文明行为说不。条例实施近两个月，昨天本报记者分头探访发现，一些不文明行为还得继续改！

关键词：通行无序

地铁上下楼梯不分左右形成“冲突”

本报记者 孙宏阳

北京地铁站近期陆续拆除非必要导流围栏，撤了“栏杆阵”，乘车秩序如何？早上8时，记者在四惠站站厅看到，拆除围栏后的大厅更显宽敞，无论是安检进站还是换乘，都呈现出忙而有序的景象。站台层，每个屏蔽门前，乘客们都自觉地排成三列，先下车、再上车。

从进站到上车，本应一路行云流水的节奏，却在步行梯上被“冲乱”了。四惠站1号线站台，一辆开往古城方向的列车进站后，下车乘客纷纷奔向步行梯，此时正好迎面而来一波八通线过来的换乘乘客。两部平行设置的步行梯并无上行、下行之分，不少下行乘客靠左侧通行，上行乘客要么被赶到了右侧，要么只能见缝插针地穿行。由于两拨人形成了“冲突”，双方都被拖慢了脚步。记者在四惠站多处楼梯观察，都存在上下楼不靠右侧通行的现象。

《北京市文明行为促进条例》第十七条中规定，“乘坐电梯先下后上，上下楼梯靠右侧通行。”“要说开车，或者在路上骑车，肯定都知道右侧通行。要说走步行梯吧，还真不怎么注意这个秩序问题。”一位乘客对记者说。

拖慢了乘客脚步的，还有玩手机的“低头族”。“劳驾，劳驾，借过一下。”早上8时40分，东单地铁站，一辆列车进站后，站台候车乘客陆续上车，一名拿着手机、耳朵里塞着无线耳机的年轻姑娘急匆匆冲下车，手机还停留在综艺节目的画面上。为了给她让路，排在后面的两位乘客险些没上去车。

关键词：乱扔烟蒂

吸烟点成摆设，走到哪儿吸到哪儿

本报记者 代丽丽

昨日上午，记者来到亚运村附近的飘亮广场，刚走到北门，就看到两名男子正在门口吞云吐雾，其中一人身着保安服装。两人吸完烟，随后就将烟头扔到了地上。这块空地上已经散落了五六个烟头。

实际上，再往旁边走几步就有一个吸烟处，有专门灭烟的垃圾箱。但是，半个小时之内，只有两名男子在这里吸烟，更多的吸烟者是“走到哪儿吸到哪儿”。记者围着转了一圈儿，发现商场四周有5名吸烟者，其中有顾客，还有餐厅服务员，以及在门口等订单的外卖小哥。

在天通苑的龙德广场，吸烟现象更普遍。中午时分，在西门入口处，十几名男子排成一溜儿坐在门口的石阶上，其中大部分是外卖小哥，大约一半人手里都夹着香烟。旁边零星站立的顾客当中，也有不少人正在吸烟。他们吸烟之后，都将烟头随意扔到脚下。不过，在这两家商场的室内，记者没有发现吸烟者，“室内禁烟”效果比较理想。

公交车站的控烟情况也不容乐观。记者沿立汤路和北苑路观察了20多个公交车站，在其中的4个公交车站看到有乘客在候车时吸烟。在炎黄艺术馆站，有人刚从旁边超市买完东西出来，就迫不及待地点燃了香烟，然后拿着烟边走边吸，来到公交站台后，也一直吸着烟候车。

关键词：噪音扰民

公园K歌跳舞声有点儿大

本报记者 叶晓彦

《北京市文明行为促进条例》明文规定，市民在公共场所应控制手机及其他电子设备音量。记者昨日探访部分公园发现，大部分市民在公园中开展唱歌、跳舞等活动时，自觉选择空旷区域，但也有部分团体占路跳舞、声音过大。

昨天上午8时许，记者来到天坛公园。距离双环万寿亭还有100米，就已经能听到高昂的合唱声。只见几十位老人或坐或站，在双环万寿亭北侧的一处空场上引吭高歌。“他们是前阵子集体搬过来的，说心里话，有时候声音有点儿大，把安静的古建氛围破坏了。”一位游客说。记者用手机上的“分贝测试仪”APP测试，合唱音量最高的时候超过了100分贝。

在距离天坛公园不足2公里的龙潭公园，记者也发现了跳舞音乐声过大的问题。北门进园，从拱桥步行至河南岸，步道旁有一支跳新疆舞的老年团队。老人们身着民族盛装或彩色长裙，踩着欢快的节拍，挥舞起双臂。然而这一处场地其实是通行步道，舞者们挡了游客的通行。“分贝测试仪”APP测试显示，最高达到了106分贝。

关键词：乱喂动物

家长怂恿孩子违规投喂

本报记者 张楠

北京动物园西北角，依兰大羚羊的“家”被金属护栏、铁栅栏团团围住，为了防止游客投喂食物，还额外加装了一层铁丝网。园内的大喇叭里，不断循环播放广播：“不要投喂动物……热爱动物，人人有责……”但层层防护，并没有挡住游客的投喂“热情”。

“快喂！”一位年轻的妈妈四下张望了一圈，看到附近没有工作人员的身影，立刻从包里掏出满满一塑料袋的蔬菜，将切成手指头粗细的胡萝卜条和黄瓜条迅速塞进孩子手中。站在一旁的爸爸发现小儿子个头太矮，手不够长，索性举起儿子投喂，“别害怕，把胡萝卜再往里伸伸，要不然它够不着。”

“别喂了！”看到戴着红袖标的工作人员从远处匆匆赶来，家长们立刻带着孩子四散而去。记者注意到，很多时候，孩子并没有提出投喂动物的要求，而是家长主动递上食物来怂恿孩子投喂。就算被工作人员劝阻，家长也没有明确告知孩子投喂动物是错误的行为。

关键词：着装不整

健身“膀爷”趁人少赤膊上阵

本报记者 叶晓彦 实习生 张舒雅

庆丰公园位于国贸附近，通惠河边，每天早上从5时多开始，就有不少市民来公园里沿着河边慢跑锻炼。曾经在庆丰公园锻炼的人群中，不乏有赤膊上阵的“膀爷”。

记者昨天探访发现，从早上7时30分至9时，这1个半小时的时间是庆丰公园的锻炼高峰期，大约有上百名锻炼者在园内健身，记者仔细查看，并未发现“膀爷”的身影。大家普遍反映“膀爷”少了。

然而，并不是在所有时间段，园内的市民都做到了衣冠整齐，文明锻炼。“早上5点多的时候，还能发现有人跑着跑着就把衣服脱了，挂在边上。”公园门口一位保安说。原来，虽然在锻炼高峰期人较多的时候，“膀爷”大大减少，但是在园内人较少的时间段，还是有一些不自觉的市民，趁着人少图凉快，在公共场合赤膊上阵。

(责编：李轶群、许晓华)


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