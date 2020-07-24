北京：疫情期间体育赛事原则上实行空场管理

人民网北京7月23日电 （池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第160场新闻发布会上，北京市体育局副局长杨海滨介绍了北京市稳妥推进体育健身场所安全有序开放和体育赛事活动举办情况。

据介绍，体育赛事活动人群聚集且差异性大，应充分考虑项目特点、规模、场地、人员等因素制定疫情防控方案和预案。因此，恢复举办体育赛事活动应坚持四点要求：一是坚持疫情防控为先，二是坚持属地防控管理，三是强化办赛主体责任，四是加强赛事信息公开。各办赛主体应于体育赛事开赛的15天前，登录北京市体育竞赛管理中心赛事管理平台进行信息发布。

办赛过程中要严格落实各项防控指引要求：

比赛场所防控：一是选择符合《新型冠状病毒肺炎疫情三级应急响应期间北京市体育健身场所开放防控指引》要求的比赛场馆，并做好赛场环境的消杀、通风工作。二是赛场应设置隔离线，减少人员聚集。

比赛报名：比赛报名实行预约制和网上报名，办赛方要对所有参与人员进行风险评估和实名制管理。比赛当日，参赛运动员为来自高、中风险地区的人员需提供7天以内的核酸检测阴性结果证明；采取“赛会制”举办并进行封闭式管理的赛事，参赛运动员需提供48小时以内的核酸检测阴性结果证明。

上座率管理：疫情期间体育赛事原则上实行空场管理。在严格控制赛事规模并落实防疫措施的前提下，确有观赛必要的，室内场馆观众上座率每场应控制在30%以内，室外场地观众上座率应控制在每场50%以内，观众间距离保持1米以上。比赛全部采取网络实名预约、无接触方式售票。

应急处置：一是建立应急沟通机制。赛事主办方要加强与当地体育、卫生健康、疾控等部门联动，发现异常及时上报，做好现场管理，配合疾控部门采取隔离措施，进行密切接触者追踪等工作。二是建立熔断机制。经属地主管部门检查，发现赛事主办方防控责任和措施不到位的情况，立刻暂停比赛，待整改合格后方可继续办赛。