心梗猛如虎，一旦发作，十分凶险，死亡率高。

前不久，一位知名编剧，突发心梗去世，不到40岁，十分可惜。这些年，因心梗去世的人，越来越呈现年轻化趋势。据媒体报道，近一个月以来，苏北医院心血管外科已接诊69例心梗患者，最多的是24小时内连续接诊10例。这些心梗患者中，两成以上为中青年，其中一人才27岁。

这只是一家地方医院，如果放眼全国呢？中青年是一个家庭的顶梁柱，正处在拼搏做贡献的阶段，人没了，对一个家庭来说，带来的是难以承受的痛苦和损失。那么，为什么越来越多的年轻人被心梗纠缠上了呢？

一句话，不良生活习惯造成的。黑白颠倒、作息紊乱；吸烟喝酒、暴饮暴食；成天坐着，不爱运动；工作繁重、压力山大……这些都是诱发心梗的导火索，而这些又是不少人的生活常态。身体被早早透支，不独心梗，各种疾病的发作也越来越早。

那么如何应对？每次有一定知名度的人士因心梗离世后，媒体上都会科普心梗的相关知识，帮助人们预防。比如通过识别牙痛、脐周疼痛、胸闷、左上肢无力、肩胛骨疼、脚底疼痛等身体征兆来判断心梗来袭，做好防护，及时求医。客观上说，确实有用，也有效，但是实际作用恐怕有限。为什么这么说呢？

因为这些用来判断心梗的身体征兆，不是唯一指向心梗的。有征兆，不一定是心梗。前者是后者的必要不充分条件。牙痛就是心梗吗？胸闷和脚底疼就是心梗吗？假设在实际生活中，大家对这些征兆烂熟于心，警惕性很高，一旦出现苗头，就立马放下手边的工作，不开会了，不干活了，赶紧往医院跑，这可能吗？

而且对于中青年人来说，每天要关注的事情太多了，工作上的、家庭里的、社会上的，方方面面，琐碎繁杂，心力交瘁，怎么可能天天默背“心梗的N种征兆”呢？

因此，遏制心梗年轻化，根本还得靠自律，靠改变不健康生活习惯，把心梗的诱因扼制在前端，釜底抽薪，要比在后端封堵更有效率，可操作性更高。烟戒了，酒撇了，少吃肉，多吃菜，运动起来，合理作息，平衡心态……把这些生活习惯培养起来，坚持下去，从根本上铲除心梗等生活方式病的产生土壤。

这就好比灭蚊子，点上蚊香、支起蚊帐、看见就打，是被动防守，不如清除积水、打扫垃圾、填塞树洞，防止蚊子产卵，从根子上一劳永逸地解决。事情不同，道理一样。