在抗洪救灾中诠释使命担当

军队打胜仗，人民是靠山。赢得最广大人民衷心拥护，就能构筑起众志成城的铜墙铁壁

不久前，一场突如其来的暴雨袭击了广西桂林平乐县。正在广西家中休假的一名武警陕西总队宝鸡支队战士得知这一消息后，迅速前往附近受灾最严重的瑶族村落，就地投入到抗洪救灾战斗中。经过数个小时的奋战，阻塞物被全部清除，险情得以缓解。“人民子弟兵，真是好样的！”网友们纷纷留言点赞。

习近平主席要求，驻地解放军和武警部队要积极参与抢险救灾工作。当前，我们已进入防汛的关键时期。洪水面前，人民子弟兵闻令而动、逆行而上，坚持人民至上、生命至上，全力做好洪涝、地质灾害防御和应急抢险救援，切实把保障人民生命财产安全放在第一位，在抗洪斗争中彰显军人本色。

抗洪战场，诠释的是使命担当。在抗洪一线，我们看到一对对“父子兵”，看到休假提前归队的战士，看到“最美的睡姿”……有人问，抗洪官兵为啥匆匆扒几口冷饭？为啥要睡在泥地？这是因为人民子弟兵要时刻保持冲锋姿态，争分夺秒筑堤保民；不仅要能打仗，而且要打胜仗。把抗洪现场当战场，把抢险一线当火线，人民子弟兵冲锋在前，正是来之即战、战之即胜的生动写照。

不是没有困难，也不是没有挑战。然而，“一不怕苦，二不怕死”的精神底色，在勇敢的子弟兵身上体现得淋漓尽致。不久前，广东惠州突降暴雨。因降雨积水和河水倒灌，永汉镇黄龙埔村600余名群众被困。武警广东总队惠州支队官兵接到命令后，立即展开救援工作。营救过程中，有的官兵将身上的雨衣脱下来让给老百姓，宁肯自己淋湿，也不让群众着凉。参加救援行动的战士卢金印年纪虽小，却干劲十足。救援中，冲锋舟螺旋桨被漂浮物缠住，无法转动，他跳入水中，用绳索拉着冲锋舟前进。到达岸边后，一位获救村民见他浑身湿透、如同泥人一般，连连感慨：“不愧是当兵的，就是不一样！”不负重托、不辱使命，人民子弟兵义无反顾。

军队打胜仗，人民是靠山。人民军队始终和人民同呼吸、共命运、心连心，哪里有危难，哪里就有人民子弟兵。只要始终站在人民立场上，赢得最广大人民衷心拥护，就能构筑起众志成城的铜墙铁壁。人民至上、生命至上，是我们工作的出发点，也是贯穿始终的坚守。只要我们勇于担当、慎终如始，防汛抗洪定能取得胜利。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。从抗击非典、防控新冠肺炎疫情，到抗洪抢险、地震救援，再到支援地方经济社会发展、参与脱贫攻坚战……实践证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队。我们将以更有力的行动、更扎实的作为，彰显对党和人民的绝对忠诚、对国家和民族的责任担当，为党旗、军旗增添光彩。

（作者为武警湖南省总队永州支队政治工作处主任）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 05 版）