让绿水青山的自然财富转化为更多经济财富，延伸产业链、推进差异化发展是关键中的关键

来到河南省栾川县重渡沟，仿佛走进一幅山水画：涓涓流淌的山泉映着绿竹，古朴的农家院落坐落于山水之间，昼观山花闻鸟语，夜卧林海听涛声。好风景换来好前景，重渡村300多农户多数从事乡村旅游、农家乐，“开轿车，住楼房，绿水青山就是小银行”，曾经的贫困山村如今已变成远近闻名的小康村。

斩断穷根，摆脱贫困，更新观念是关键。要走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，贯彻落实绿色发展理念是头等大事。“以前开荒垦山、伐木砍竹，刨不出几个钱。”村民们认识到，以生态毁坏为代价求发展，结果只会越来越穷。如今，在重渡村，数万亩竹林变成“绿色银行”，人们建起数十里竹林长廊、数千米竹林幽径等景观，开发出竹筒米饭、竹制办公用品、竹叶清茶等180多种产品。重渡村由贫向富的发展蜕变，靠的是摆脱伐木砍竹的路径依赖，端“旅游碗”、吃“生态饭”，用生态之美引领发展之变。

一花独放不是春，百花齐放春满园。在重渡村带动下，临近的北乡村退耕还林260多亩，家家户户上山种树。靠着乡村游和果品采摘，这个曾经贫困发生率高达60%的深度贫困村顺利实现整村脱贫。周边的9个村纷纷借鉴重渡村发展乡村旅游经验，北乡村、王坪村、新南村等山村发展家庭宾馆627家，每户每年增收2万元以上。得益于精准扶贫，基础设施和公共服务近年来更加完善，王坪村、北乡村、新南村等实现了入村通沥青路，新建了公厕、路灯等方便游客的基础设施。洛栾高速开通后，自驾游客穿村而过，更为当地带来了人气和财气。

各美其美，美美与共。让绿水青山的自然财富转化为更多经济财富，延伸产业链、推进差异化发展是关键之举。一业旺带来百业兴，乡村旅游拓宽了周边村镇的农业产业化渠道，柿子醋、红薯粉条、山果饮料等农副产品有90多种，农副产品加工厂有10多家。各村党支部加快推进脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接，结合不同特点实现差异化发展。伊河沿线12个村按照一村一品、数村一业的格局，打造脱贫攻坚小康建设产业带，通过有序发展实现了农民增收。

群雁高飞头雁领。打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略，重在按规律办事，尊重农民意愿和当地实际。当地之所以能通过生态优先、绿色发展之路脱贫奔小康，一个重要原因在于强化党的领导、统筹谋划、协作共赢。同时，在人居环境整治、休闲农业项目等方面规范设计、统一规划，改造房屋、美化庭院、打造景观、提升形象，让农家乐变成了精品民宿，推动乡村旅游焕发新的生机和活力。重渡村采取党员和农户一帮一带，探索出“支部+公司+协会+农户”的乡村旅游规范化运营新路子，充分体现了把乡村党组织建设好、把领导班子建设强的重要性。

受新冠肺炎疫情影响，分散游、近途自驾游成为许多人的选择。栾川县顺势而为，推出精品乡村旅游线路，端午假期旅游综合收入4457万元。绿色发展这把“金钥匙”，正在打开群众致富增收的大门。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 05 版）