砥砺“恒心” 建树“恒业”

“千方百计把市场主体保护好”，一句深切嘱托，让亿万市场主体感受到来自党中央的关怀和支持。7月21日下午，习近平总书记主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。在我国疫情防控取得重大战略成果、经济发展呈现稳定转好态势之际召开的这次企业家座谈会，对于保护和激发市场主体活力，推动我国经济劈波斩浪、行稳致远，具有重大指导意义。

孟子曾说过：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。”要实现国家长治久安、人民安居乐业，“恒心”和“恒业”无疑是两个关键因子。改革开放以来，我国逐步建立并不断完善社会主义市场经济体制，不仅造就了一大批质量好、效益高、竞争力强、影响力大的一流企业，更激活了蕴藏在人民群众之中的创造伟力、创新活力、创业动力，开启了当代中国的伟大社会变革。“富有之谓大业，日新之谓盛德。”今天，1亿多市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，成为国家发展的宝贵财富、人民幸福的重要依托。

新冠肺炎疫情对我国经济和世界经济产生巨大冲击，我国很多市场主体面临前所未有的压力。保市场主体就是保社会生产力，把市场主体保护好，才能为经济发展积蓄基本力量。习近平总书记强调：“要支持企业家心无旁骛、长远打算，以恒心办恒业，扎根中国市场，深耕中国市场。”加大对市场主体的政策支持力度，为的就是激发他们打造“恒业”的信心、决心、恒心，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。对各类市场主体而言，当务之急是增强发展信心、创业恒心，积极复工复产、奋力自救，努力在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。各级党委政府和领导干部是“千方百计把市场主体保护好”的直接责任人，务须落实好纾困惠企政策，帮助各类企业和个体工商户解决实际困难，打造市场化、法治化、国际化营商环境，真心实意亲商、安商、富商。

支持企业家以恒心办恒业，是新时代坚持社会主义基本经济制度的生动体现。基本经济制度是经济制度体系中具有长期性和稳定性的部分，改革开放以来，我们党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，从来没有动摇。党的十九届四中全会强调，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度，既体现了社会主义制度优越性，又同我国社会主义初级阶段社会生产力发展水平相适应，是党和人民的伟大创造。健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境，健全支持中小企业发展制度等内容写入十九届四中全会决定，充分显示出激发各类市场主体活力的制度定力和改革决心。

“工贵其久，业贵其专。”从实践角度看，“恒心”和“恒业”，都是在栉风沐雨中成长、在搏击风浪中壮大的。事物发展总是与各种矛盾相伴相生，有矛盾有风险本身并不可怕，关键要有化解矛盾和排除风险的决心和办法，要有担当重任、肩负使命的自觉和自励。党和国家聚力改革、锐意图新，包括广大企业家在内的全社会同心筑梦、奋斗开拓，中国经济必将风雨无阻、再攀高峰。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 04 版）