每个月总有那么几天想“自闭”？大家都可能这样

只要这些情绪没有影响到我们正常的生活节律，就还处在正常范围内。我们不必过于惊慌，丧一会儿就丧一会儿，没什么大不了的。

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“最近有点不想说话，除非必要，不要搭理我。”

“2020为何这么难？赶快重启一下吧！”

凌晨一点半，点开朋友圈的小A看到了小B发的这两条朋友圈。小A有点纳闷：小B平常看起来活蹦乱跳的呀，怎么大半夜的突然这么丧气？

情绪也有周期

一般情况下，我们并不是一整天都会“非常快乐”或者“无比抑郁”的，积极情绪和消极情绪也不是非此即彼，它们更像是两个独立共存的维度，我们可以既害怕又庆幸，既好气又好笑，更可以在这段时间里开心自在，在接下来的一段时间里低落一些。

看到美景、品尝美食、正好赶上绿灯，都会让我们开心一会儿，而被领导批评、路上堵车、听说意外事故，也会让我们糟心一阵子。

这样的变化都是很正常的，消极的情绪也有存在的意义，我们知道被领导批评会难受，所以尽量完善工作、避免批评；我们知道堵车很糟心，所以提前出门、规划时间；我们听说意外事故觉得受惊、难过，所以注意安全、保护自己——消极情绪是让我们远离危险的重要信号灯。

晚上容易“自闭”

情绪是会变化、会交替出现的，你可能也在半夜醒来过，然后拿起手机、点开朋友圈，发现白天元气满满的好友们都开始思考“人生不值得”。

心理学研究发现，人们在早上会更容易感到自信、充满动力，但是到了深夜，负面情绪就会冒出来。

有人调侃，人们只有在上厕所时和半夜才会思考人生，这句话有一定的道理，统计发现，时间越晚，人们在社交网络上发布的动态内容就会越“丧”，凌晨三四点时，朋友圈会处处充满“生存焦虑”“生命的意义”“人生不值得”。

节奏改变容易空虚

无论是刚考完最后一场期末考试放松下来，还是刚结束周末面对不得不早起的星期一，我们都很可能会感受到一种失落、空虚。

期末考试是个较高强度的活动，也伴随有一定的压力水平，这种活动结束后，压力骤然消失，就像一辆高速前进的车突然刹车，这种放松效应会导致免疫系统失调。而周末我们则可以放松休息、朋友聚会、去网红场馆打卡，做一系列脱离日常时间表的事情。周一则意味着这些“特权”消失不见，节后抑郁也是正常反应。

冬天更易低落

短期的失落沮丧还可能与季节相关，严重者可能会被认为是“季节性抑郁”。

冬季较短的光照时长、更频繁的阴天、照不到阳光的办公室，使得人们每天接受的明亮的自然光线变少了，亮光本来可以促进大脑化学物质的平衡，如五羟色胺的活跃，缺少光照、五羟色胺活跃度下降，则可能会诱发忧郁情绪。

而12月的低落，除了与自然有关，还与年终的总结和忙乱有关。可以想象，写下“如果2021也像2020这么难，那就不要来了吧”的朋友，可能是刚做完年终总结，然后发现与年初相比，自己定下的目标并没有完成，也可能是年终总结工作实在太多，加班太晚而忍不住的抱怨。

如何与情绪相处：接纳和重视

如何面对这样的“自闭”呢？我们要分不同情况来看。

对我们而言，就算每天都有那么几分钟想就地躺下、每个月都有那么几天想“自闭”、每年都有那么一段时间想埋在被窝里——只要这些情绪没有影响到我们正常的生活节律，就还处在正常范围内。人人都会有负面情绪，没有人可以消除它们，我们不必因此惊慌，丧一会儿就丧一会儿，没什么大不了的。

即便消除不了，调节方法也有很多种。调节不是压抑和消除，而是通过调节情境、调节认知等方法来让情绪改变。我们可以摆脱或改变那些让我们沮丧的情境，去创造一些开心的情境，比如加完班后听自己喜欢的音乐。我们也可以改变对情境的评价，当我们觉得工作是为了提升、为了之后的积累时，总比觉得“工作都是压榨”，要好受一些。

但如果这样的情绪让我们持续茶饭不思、无法工作和学习，甚至在一段时间内只有消极情绪、完全没法感受到快乐，这可能就需要引起我们的重视了：这个时候，也许你需要跟专业人士聊一聊了。

殷锦绣 来源：中国青年报