职工返岗需要牢记几条！

如今全市的疫情形势进一步稳定，广大市民在复产复工的同时也要继续做好疫情防控，尤其是个人要落实好防护措施。近期，国家卫健委发布了《新冠肺炎疫情防控技术指南之企业职工篇》，提示大家在上班期间做好以下防护措施：

首先要做好手卫生，触摸公共设施或他人物品后及时洗手，有条件时可随身携带速干手消毒剂揉搓双手；要注意个人卫生，打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等，使用过的纸巾投掷到专门垃圾桶。做好办公区域和休息区域的环境清洁也十分重要。国家卫健委提醒广大职工，要做好垃圾分类回收，个人使用的垃圾桶应在每日下班前进行清理。每周至少清洁一次工位，包括桌面、扶手、座椅等，每周对宿舍进行一次清洁打扫。工作时应佩戴口罩，佩戴口罩前先做好手卫生，摘戴口罩时不要用手触碰口罩内外表面。在单位就餐时，要采取错峰、错时就餐的方式，堂食时减少交谈，最好自带餐具并做好清洗。

文/本报记者 蒋若静