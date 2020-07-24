国办印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》

据新华社北京7月23日电 国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《任务》）。

《任务》指出，2020年下半年要统筹推进深化医改与新冠肺炎疫情防治相关工作，把预防为主摆在更加突出位置，继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革，继续着力解决看病难、看病贵问题，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。

《任务》提出2020年下半年的重点任务：一是加强公共卫生体系建设。改革完善疾病预防控制体系，完善传染病监测预警系统，健全公共卫生应急物资保障体系，做好秋冬季新冠肺炎疫情防控，加强公共卫生队伍建设。二是深入实施健康中国行动。持续改善生产生活环境，倡导健康文明生活方式，加强重点人群健康促进，提升慢性病防治水平，加大传染病、地方病、职业病等防治力度。三是深化公立医院综合改革。健全医疗卫生机构和医务人员绩效考核机制，建立和完善医疗服务价格动态调整机制，深化薪酬制度和编制管理改革，落实政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入政策。四是深化医疗保障制度改革。提高基本医疗保障水平，推进医保支付方式改革，加强医保基金管理，健全监管机制，加快发展商业健康保险。五是健全药品供应保障体系。完善药品耗材采购政策，促进科学合理用药，加强药品耗材使用监管，做好短缺药品保供稳价工作。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 02 版）