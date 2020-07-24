大连已排查出密切接触者572人 部分公交车站临时取消

人民网北京7月23日电 据大连市人民政府新闻办公室官方微博消息，为应对不明来源疫情，大连防疫指挥部立即启动应急响应，依据《大连市不明来源新型冠状病毒肺炎本地病例应急处置方案》，结合本次疫情实际，制定了更为具体详细的疫情防控措施，启动了全市450人的流行病学调查队和150人的消毒队伍，归市疾控中心统一调配，流调专班、消毒专班以及核酸采样专班分工负责，彻夜未眠投入到疫情监测研判、流行病学调查、现场处置、密切接触者排查管理、核酸样本采集等各项工作中，确保疫情防控科学规范、应急处置及时有效。

截至目前，已排查出密切接触者572人，其中12名无症状感染者均从密切接触者排查中检测发现，全部于第一时间实施集中隔离医学观察并进行核酸检测；为便于本次疫情来源追踪，大连市将把核酸检测阳性样本上送国家、省疾控中心进行基因测序，与已知病原基因进行比对，以确定病毒来源。

此外，根据大连市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，2020年7月23日开始，公交705路、707路往复行临时改行香一街，其中705路往行(香炉礁快轨站)方向临时取消工人村、香工街、海达广场车站，复行(棠梨西街)方向临时取消工人村车站；707路往复行临时取消香炉礁街、工人村、海达广场车站。705路、707路往复行在香一街增设香一街、香炉礁街车站，车站附在710路相应站台。恢复运营时间请关注相关媒体信息。在此，大连公交集团提醒广大乘客：防控疫情，人人有责。乘坐公交请全程佩戴口罩，候车时请保持适当间距，乘车时请主动出示辽事通健康通行码，有序上下车。

同时，大连市以下场馆暂停开放，包括剧院、游艺厅、文化馆（站）、网吧、舞厅、KTV、室内景区等相关文化旅游类企业和单位。其中，大连市科技馆于7月23日下午暂停对外开放。恢复开放时间另行通知。