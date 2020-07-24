乌鲁木齐高风险地区核酸检测结束 市区消杀工作井然有序

人民网乌鲁木齐7月23日电 23日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。

截至7月22日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例82例（其中危重症病例1例、重症病例7例），乌鲁木齐市80例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者77例，均在乌鲁木齐市；尚有3284人正在接受医学观察。

发布会现场。萨妮娅 摄

天山区、沙依巴克区全面完成核酸检测

7月21日开始，乌鲁木齐建立了省级领导包联制度后，各包联的自治区领导和厅局、市、区县负责同志连夜奔赴各包联检测机构和区（县）、街道（管委会）、社区（村），对采集点设置、样本运送、物资保障等各环节进行推演，合力推动各项工作。

随着人员力量的增加和检测能力的提升，全市核酸检测工作快速推进。10个省市支援队和24家检测机构调集所有专业人员，昼夜不停运转，做到随采随送随检，各项工作衔接到位，组织有序。

“目前天山区、沙依巴克区已全面完成核酸检测，水磨沟区、高新区（新市区）全面铺开，其他区（县）正在进行采集检测前的人员统计和物资调配等各项工作。”乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚介绍说。

截至7月22日24时，全市已累计采样1626442人份。

坚持“一人一策”多学科协同救治

疫情发生后，乌鲁木齐市严格按照“四早”“四集中”的原则，全力以赴开展医疗救治工作。采取“一人一策”多学科协同救治和中西医并重的治疗方法，加强中西医结合，完善中西医联合会诊制度，根据医学观察期及临床治疗期的不同分型、恢复期采取不同方剂治疗方法，全力以赴救治患者。

“目前，我们调配了呼吸、重症、院感、护理、临床、心理、检验、影像等专业的优秀专家与国家专家组成联合专家组，随着后期救治的需要，还会吸纳更多相关研究领域专家加入我们的队伍。”自治区新冠肺炎救治专家组副组长陆晨说。

开展院感防控工作 保障正常诊疗服务

梳理防控流程及具体举措，做好分区管理，全面排查感染风险，打造高效、科学、精准的防疫工作体系……乌鲁木齐市新一轮疫情发生以来，各级医疗机构严格落实落细各项防控措施，强化院感防控意识，坚决维护好人民群众生命安全和身体健康。

自治区人民医院副院长关爱军介绍说，医院组织了3500余名医护技及行政后勤人员在岗，切实保障了疫情期间基本医疗服务工作的正常开展。

同时，自治区人民医院微信公号开通了“掌上医院-免费问诊”服务功能，新开通了医院热线服务电话960200，24小时畅通，为广大人民群众提供预约挂号及所有与医疗相关问题的解答与诊疗指导服务。

乌鲁木齐市中医医院在疫情防控期间，各科门诊均正常开放，并提供急危重症急诊绿色通道。同时，加强门诊患者预检分诊及志愿者服务，科学间隔每名患者就诊时间，严格执行“一医一患一诊室”，减少交叉感染。

市区消杀工作井然有序

“疫情期间，全市深入开展爱国卫生运动，加强环境卫生整治，杜绝病毒滋生。”乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）副局长张雷说。

一是迅速启动消杀应急预案，每天凌晨00：00至8：00对全市城区道路进行消杀，并同步安排各区（县）由社区组织开展巷道、居民小区和单位院落等重点区域消杀作业。

二是坚持做好城市清扫保洁工作，全市所有环卫工人坚守“疫”线工作岗位，清扫车辆对城区主次干道巡回清扫，保洁人员对街巷进行人工清扫，并对垃圾桶、箱、环卫车辆等环卫设施进行擦洗消毒，清洁城市环境，严防病毒传播。

三是全力保障生活垃圾收运处置顺畅。合理调配清运车辆和垃圾收运线路，千余辆垃圾收集转运车定时定点密闭收运，确保全市生活垃圾日产日清。

四是全市各区（县）严格执行小区道路、广场、楼道等公共场所每日进行3遍消杀，部门机关自行组织对单位院落不少于每日2次全面消杀的要求。

在此，提醒广大居家的市民，目前天气炎热，在清洁家庭卫生的同时，注意垃圾的封闭处理，倾倒前务必将垃圾袋扎口，有条件的最好进行一次简易的消杀后再倒掉，为共同打赢疫情防控阻击战尽一份力。