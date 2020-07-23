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山东对央视曝光即墨问题海参开展食品生产经营环节的排查整治

2020年07月23日09:28 来源：人民网-山东频道

　　人民网济南7月22日电（宋翠）央视3.15晚会曝光即墨问题海参后，山东省委省政府立即作出部署安排，要求对存在的违法违规行为坚决打击、严厉查处，及时回应社会关切。

　　记者从山东省市场监管局了解到，该局在全省组织开展集中整治行动，对所有海参制品生产企业、小作坊开展拉网式排查，重点检查生产环境条件、原料进货查验、生产过程控制、产品检验、标签标识等内容，并同步对海参制品开展专项抽检监测。

　　针对问题海参流入生产加工环节风险，在即墨区食品生产经营环节抽取干海参、即食海参等71批次，均未检出敌敌畏、土霉素。同时，组织当地市场监管部门对即墨区全部海参制品生产企业、小作坊进行排查，发现1家生产企业、1家小作坊在产品包装上标注了原料海参产地，经核实所用原料海参来源与标注产地一致，未发现虚假标注产地行为；8家生产企业、5家小作坊产品包装上未标注原料海参产地（根据现行法律法规，原料产地不属于法定强制标注内容，如果标注原料产地应当真实）。

　　山东省市场监管局相关负责人表示，下步继续加大监管力度，如发现虚假标注原料海参产地、农兽药超标等问题，将依法实施严厉处罚。该局将持续开展海参制品专项整治，建立健全监管长效机制，督促生产经营者落实主体责任，鼓励支持制定严于国家标准的团体标准、企业标准，推动山东海参加工产业高质量发展。全省各级市场监管部门将严格按照“四个最严”要求，对排查发现的问题依法依规严肃查处。欢迎社会各界监督，发现违法线索可通过12315热线举报。

(责编：许晓华、李轶群)


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