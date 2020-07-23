乌鲁木齐市核酸检测已累计采样103万余人份

乌鲁木齐市政府副秘书长尚玉岚在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室22日举办的第五场新闻发布会上说，截至21日24时，乌鲁木齐市已累计核酸采样1037548人份，共有24家核酸检测机构参与检测工作。在10支兄弟省医疗队的大力支援下，乌鲁木齐市日核酸检测能力22日有望达到60万人份。

乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲说：“随着核酸检测力度的进一步加大，可能还会有一些病例和无症状感染者被筛查出来。从疫情防控的角度看，这些病例的发现对我们是有利的，因为这说明传染源被及时发现，和他们相关的密接人员也就被及时纳入医学观察，为我们在最短时间内打赢这次疫情防控阻击战奠定了坚实的基础。”

乌鲁木齐市按照“先重点、后一般”的顺序，首先在天山区、沙依巴克区两个高风险地区进行核酸检测工作，随后全面铺开。全市各单位均纳入所在社区的检测范围，逐个区（县）、逐个街道（管委会）、社区（村）全面推进。天山区核酸检测工作已经结束，沙依巴克区当日采样345419人份，其他区（县）的检测工作均在积极准备或有序启动。

虽然乌鲁木齐市按下了“暂停键”，但乌鲁木齐市的各防疫物资生产企业却按下了“快进键”，开足马力生产，保障市场供应。

在新疆乐贝尔贸易有限公司的缝纫车间里，工人们正在加紧生产隔离服。新疆乐贝尔贸易有限公司缝纫车间主任王桂芳说：“我们现在缝纫车间有42个人，生产的是连体隔离衣，还有罩袍式隔离衣，每个人一天的产量达到110到120套。”

新疆乐贝尔贸易有限公司是今年春节期间新疆第一家恢复生产口罩、隔离衣的防护物资生产企业。今年以来，企业不断扩大规模、引进新设备、提升生产技艺，现在企业生产和办公用地面积已从年初的300平方米扩展到上万平方米，员工从20多人扩充到现在的174人。新疆乐贝尔贸易有限公司董事长张洁说：“我们库存的口罩就有上百万只，一天能生产隔离服5000套左右。我们现在的原料储备，生产到年末已经不存在问题，完全可以满足市场的需求。”

乌鲁木齐市高新区（新市区）工业园区内81家防疫物资生产企业都在正常生产，员工住宿园区实行封闭式管理。高新区（新市区）工业园区管理办公室副主任李鑫说：“目前防护物资生产企业日产能达到口罩100万只、防护服2000件、隔离服5000件、温度计500只，主要用于乌鲁木齐市防控疫情需要，统一由市防疫指挥部调配使用。”（记者王瑟）