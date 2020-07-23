热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

乌鲁木齐市核酸检测已累计采样103万余人份

2020年07月23日08:41 来源：光明日报

乌鲁木齐市政府副秘书长尚玉岚在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室22日举办的第五场新闻发布会上说，截至21日24时，乌鲁木齐市已累计核酸采样1037548人份，共有24家核酸检测机构参与检测工作。在10支兄弟省医疗队的大力支援下，乌鲁木齐市日核酸检测能力22日有望达到60万人份。

乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲说：“随着核酸检测力度的进一步加大，可能还会有一些病例和无症状感染者被筛查出来。从疫情防控的角度看，这些病例的发现对我们是有利的，因为这说明传染源被及时发现，和他们相关的密接人员也就被及时纳入医学观察，为我们在最短时间内打赢这次疫情防控阻击战奠定了坚实的基础。”

乌鲁木齐市按照“先重点、后一般”的顺序，首先在天山区、沙依巴克区两个高风险地区进行核酸检测工作，随后全面铺开。全市各单位均纳入所在社区的检测范围，逐个区（县）、逐个街道（管委会）、社区（村）全面推进。天山区核酸检测工作已经结束，沙依巴克区当日采样345419人份，其他区（县）的检测工作均在积极准备或有序启动。

虽然乌鲁木齐市按下了“暂停键”，但乌鲁木齐市的各防疫物资生产企业却按下了“快进键”，开足马力生产，保障市场供应。

在新疆乐贝尔贸易有限公司的缝纫车间里，工人们正在加紧生产隔离服。新疆乐贝尔贸易有限公司缝纫车间主任王桂芳说：“我们现在缝纫车间有42个人，生产的是连体隔离衣，还有罩袍式隔离衣，每个人一天的产量达到110到120套。”

新疆乐贝尔贸易有限公司是今年春节期间新疆第一家恢复生产口罩、隔离衣的防护物资生产企业。今年以来，企业不断扩大规模、引进新设备、提升生产技艺，现在企业生产和办公用地面积已从年初的300平方米扩展到上万平方米，员工从20多人扩充到现在的174人。新疆乐贝尔贸易有限公司董事长张洁说：“我们库存的口罩就有上百万只，一天能生产隔离服5000套左右。我们现在的原料储备，生产到年末已经不存在问题，完全可以满足市场的需求。”

乌鲁木齐市高新区（新市区）工业园区内81家防疫物资生产企业都在正常生产，员工住宿园区实行封闭式管理。高新区（新市区）工业园区管理办公室副主任李鑫说：“目前防护物资生产企业日产能达到口罩100万只、防护服2000件、隔离服5000件、温度计500只，主要用于乌鲁木齐市防控疫情需要，统一由市防疫指挥部调配使用。”（记者王瑟）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn