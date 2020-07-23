谁最美？谁最累？为了兄弟姐妹！

眼下正值主汛期，南方多地防汛形势依旧严峻。

防汛救灾刻不容缓，各方力量都积极行动起来。入汛以来，全国消防救援队伍共参加各类抗洪抢险救援7961起，出动消防指战员9.57万人次。解放军、武警官兵走上防汛抗洪一线，发挥了中流砥柱作用。社会救援力量也积极参与，为抢险救灾出人出力。这当中，许多众志成城、战胜洪灾的故事，令人感动。

群众被困水中，叶建能主动请缨，要求下水救人……

7月7日，暴雨令江西省上饶市出现严重汛情。下午3时，上饶市水文局发布洪水蓝色预警；两个小时后，升级为洪水黄色预警；到了晚上10时，又调整到洪水橙色预警。一天之内连升三级的洪水预警让人们的心都悬了起来。

提心吊胆的一夜过后，上饶市鄱阳县抗洪前置点指挥部接到了被洪水围困群众的求救电话。原来响水滩乡负责采购物资的工作人员一大早就出了门，没成想河水会迅速漫过河堤，在街上形成齐腰深的积水，结果被困在了超市附近。

消防员叶建能和三名同事紧急出动，带着绳索和救援设备，沿街搜寻被困人员。

“看，那边电线杆上有个人！”在街拐角，一名受困群众紧紧抱着电线杆，急得满脸是汗。湍急的水流已经淹过腰的位置，他随时可能因体力不支而被卷走。

电线杆周围没有任何大型建筑物可以借力，周围的水流又形成了一个小旋涡，贸然过去救援很危险。但时间紧迫，顾不得许多了。“我们把救援绳的一端锚定在我们这边的一堵墙体上，另一端扔给被困的群众，让他绑在电线杆上，这样强行拉起一条救援通道。”叶建能回忆道。

可是，被困群众在水中支撑了太久，体力几乎消耗殆尽，仅仅靠这条摇摇晃晃的绳索，他很难自己蹚过来。叶建能主动请缨，要求下水救人。“看着那么湍急的大水，其实当时我也很害怕，但是想到这是去救一条人命，硬撑着也必须完成救援任务。”

穿上救生衣，又带上一件给受困群众的救生衣，叶建能抓着绳索下了水。

水流冲击下，绳索摇晃得厉害，叶建能脚下稍有不稳就会被冲走。“只能慢慢地移动，感觉不长的一段路走了特别久。”终于，叶建能抓到了受困人员的胳膊，帮他穿上救生衣，搀扶着他一起爬回了岸边安全的区域。

忙完了响水滩乡救援，叶建能和队友不敢有丝毫停歇，立即又随抗洪小分队赶往昌州乡，开始了新的救援……

为了救人，情急之下，张林铆足了劲猛地一拽，徒手拆下了这扇窗……

受连日降雨影响，7月16日至17日，湖北省恩施市清江河水位持续上涨，两岸主干道积水达2米左右，整个城区几乎都泡在了水里。清江沿岸的官坡社区更是大面积进水，积水深达数米。在工商银行小区3楼，就有20多人被困在楼上，其中不少是老人和孩子。怎么办？

接到求助信息后，恩施军分区战备建设处参谋张林带着民兵队员刘继伟和李星，跳上皮划艇，朝被淹的小区划去。

雨仍在下，三人到了现场才发现水位已经涨到了二楼窗台的位置，救援难度很大。很多二楼住户的窗户上装了铁丝防盗网，从这一层直接翻窗进楼救人行不通。张林当即决定，由刘继伟控制稳定皮划艇，自己和李星搭成人梯，直接爬到三楼位置，跳进楼里救人。

张林奋力爬到三楼的一个窗台，才发现这扇窗从外面还是打不开。没时间再犹豫了，手头上也没有其他工具，情急之下，张林铆足了劲猛地一拽，徒手拆下了这扇窗！由于用力过大，只听“哐”一声巨响，拆下的窗户框一下子重重砸到了张林的头上。

“怎么样，什么情况？”队友着急地朝张林喊道。

“没事的，没破皮、没出血！”张林用手捂了一下头，顾不得疼痛，就身手敏捷地从窗口翻了进去。

张林打开反锁的房门，进入楼道挨个找到被困的群众，组织大家从这处被他徒手开辟的生路有序撤离。

皮划艇承重有限，一次载人不能过多。张林和队友们首先救了一名70多岁的老奶奶和一名6岁的小孩。张林站在屋里，抱着孩子从窗口往外面递，李星站在皮划艇上，高高地伸着手接。一趟趟往返，楼内被困的20多人，终于陆陆续续地被成功救出。

这一整天，恩施军分区派出搜救的58名现役干部和民兵都在忙碌着，直至过了午夜，一艘艘皮划艇依然来回穿梭着。到18日0时，官坡社区已有一百多名受困群众获救。

距离被困群众只有70米时，皮划艇无法靠近，顾浩波决定蹚水救人……

“要不是他们及时赶到，我们一家人就被大水淹没了！”7月10日，湖南省娄底市娄星区政府部门回访洪灾受困人员时，80多岁的谢姓老人激动地说。

6月，湖南省进入主汛期，强降雨频发。6月10日，娄底市突然降下暴雨，娄星区涟滨街涟滨新城、水木华庭附近、老八一橡胶厂等地内涝严重。凌晨，娄星区月塘街老菜市场有两名群众被困，娄底市消防队接警后立刻出动，前往搜救。

顾浩波参加了搜救任务，他是娄底市消防救援支队涟滨特勤站指导员。菜市场周围有许多老旧平房，排水不畅，有几处地势低洼的平房已快要被水完全淹没了。离两名被困群众的房屋只有70米的距离，皮划艇无法快速靠近。“水涨得太快了，没有更多思考时间，我们决定蹚水把人救出来。”顾浩波说。

顾浩波拿起一根长木棍，“扑通”跳下救生艇。顾浩波用木棍探查着水下情况，用最大力气在水中前进。还有一名队员和他一起下水，他们相互搀扶着向被困群众的平房走去。洪水冲击着他们的身体，水流越来越急，他们脸上沾满了水，分不清是雨水、积水还是汗水。洪水的冲击越来越猛烈，他们前进两米，就被洪水往后推一米。就这样，进进退退，缓慢前进。

终于，他们走到了被困群众谢奶奶的家里。房间里的积水有一米多深，锅碗瓢盆都漂浮在水上。“快，快救人！”水已经淹过了床，谢奶奶和她的儿子坐在水中，谢奶奶的儿子瘫痪在床，不能移动。顾浩波蹲在床边，一边安抚二人，一边小心翼翼地把谢奶奶的儿子背到自己背上，同行的队员背起谢奶奶，向搜救艇方向赶去。

谢奶奶的儿子很重，顾浩波背起来有些吃力。由于怕滑下去，谢奶奶的儿子不自觉地勒住了顾浩波的脖子，顾浩波呼吸变得沉重，每迈一步都更费力。走回搜救艇的70米，顾浩波和队友足足花了12分35秒。被救后，谢奶奶和儿子都没有受伤。

刚坐下歇口气，队友喊了一声：“你的脚在流血！”顾浩波这才发现脚在流血，怪不得刚才救人时脚底阵阵发麻。