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全国地表水、环境空气质量半年报出炉

水更清，空气更好

2020年07月23日08:37 来源：人民网－人民日报海外版

本报北京电 （记者寇江泽）生态环境部近日通报2020年上半年全国地表水、环境空气质量状况：1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为80.1%，同比上升5.6个百分点；劣Ⅴ类断面比例为1.1%，同比下降3.2个百分点。全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为85.0%，同比上升4.9个百分点；PM2.5浓度为36微克/立方米，同比下降10.0%。

主要江河水质状况方面，1-6月，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为83.8%，同比上升5.9个百分点；劣Ⅴ类为0.7%，同比下降3.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中，西北诸河、长江流域、浙闽片河流、西南诸河和珠江流域水质为优，黄河和松花江流域水质良好，淮河、海河和辽河流域为轻度污染。与去年同期相比，巢湖和洱海水质有所好转。

上半年，全国337个地级及以上城市PM10浓度为59微克/立方米，同比下降14.5%；臭氧浓度为141微克/立方米，同比下降1.4%；二氧化硫浓度为10微克/立方米，同比下降16.7%。

京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为59.7%，同比上升12.6个百分点；PM2.5浓度为55微克/立方米，同比下降16.7%。北京市优良天数比例为71.4%，同比上升9.0个百分点；PM2.5浓度为43微克/立方米，同比下降8.5%。

汾渭平原11个城市平均优良天数比例为66.5%，同比上升12.1个百分点；PM2.5浓度为53微克/立方米，同比下降18.5%。

(责编：李轶群、许晓华)


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