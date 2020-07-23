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父母恩情，温暖前行

周春媚

2020年07月23日08:34 来源：人民网－人民日报

父母总在我们身旁，传递温暖与光亮，就像一盏明灯

最近，一位父亲为女儿建的“健身房”，感动了许多人。

17岁的郑国花小时候身体瘦弱，父亲郑龙为了增强女儿体质，带她接触中长跑。几年来，郑龙每天陪着女儿训练，从不懈怠。家里经济条件不好，去不起健身房，他就在一间只剩四面墙的拆迁房内，为女儿建了一间“健身房”，所有的材料都是他从拆迁工地捡回来的：一张旧书桌用来练弹跳力，50多斤的房梁木扛在肩上可以练肌肉，钢丝吊着的旧轮胎用来锻炼手臂和腿部力量……

郑龙父女的故事被拍成了视频，其中有一幕场景格外动人：凌晨4点多，天还没亮，郑国花奔跑在空旷的马路上。郑龙骑着一辆摩托车，车头、车筐和他的头上各有一盏灯。三盏灯一路跟随在女儿身旁，照亮漆黑的前路。

不言不语，始终默默陪伴、默默付出，父母对子女的给予，多像这暗夜中的明灯啊。

父母的关爱，如灯一般，传递着温暖。郑龙对女儿的训练很严格，但每次跑步前，他都要先将路况查看一遍，避免有小石子把女儿弄伤。这份贴心让人感动。生活中，许多父母跟郑龙一样，虽然不善言辞，很少将爱挂在嘴边，但子女的每件事，他们都会放在心上。孩子要出远门，母亲一遍又一遍检查行囊；子女远在他乡，父亲一天不落关注那里的天气变化……为人父母者，常常挂念着孩子的温饱与冷暖，惦记着他们的成长和需要。如此质朴实在，如此情深意切。

父母的教育，如灯一般，指引着方向。体育训练枯燥辛苦，但郑龙多年来陪伴督促着女儿，让她懂得了坚持的可贵。郑国花说，想放弃时，她就用父亲的座右铭鼓励自己：“只有付出超人的代价，才会有超人的收获。”在人生最初的道路上，孩子往往对世事懵懂无知，茫然无措。很多时候，父母就是子女的引路人、启蒙者，不仅教授知识，更传授为人处世的道理，在陪伴中塑造着幼小心灵。家里氤氲着书香，孩子就更容易爱上阅读；父母诚实守信，孩子便不容易撒谎。春雨润物无声，父母美好的言行，会潜移默化地影响子女，把他们引上正确的人生道路。

成长是一场漫长的跋涉，途中有荆棘、有坎坷，若任由孩子自己从头摸索，难免孤独，甚至受伤。父母总在我们身旁，传递温暖与光亮，就像一盏明灯，驱散夜的清冷，照亮路的前方，让我们能始终步履坚定，自由奔跑。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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