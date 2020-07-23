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美媒称美国重启后疫情失控的主因是未能认真对待

2020年07月23日08:30 来源：中国新闻网

中新社北京7月22日电 美国与欧洲目前均已进入重启阶段，但二者的疫情走势却呈现出不同态势。欧洲将新增病例控制在低位，美国疫情却逐渐失控。美国《华尔街日报》本月20日在报道这一现象时指出，是否“认真对待”是造成二者区别的主要原因。

报道称，与此前预期不同，欧洲在重启后没有出现病例激增的情况。这在很大程度上是因为欧洲的重新开放是按计划进行的，欧洲许多国家民众的行为也发生了显著变化：尽可能保持社交距离，重视卫生消毒和必要时戴口罩。年纪较大的易感人群更是小心翼翼。

佛罗里达大学病毒学家卡普阿表示，“欧洲人知道他们需要做什么。他们认真对待此次疫情。不同国家处理这场危机的方式不尽相同，但欧洲没有任何人认为当前的危机无足轻重。”

此外，欧洲较少的新增病例数腾出了医院床位，也使公共卫生部门能够专注于检测和隔离病毒携带者，以及对他们的密切接触者进行追踪和检测。这与危机刚开始时的局面形成鲜明对比。当时，各国领导人将风险淡化至最低，人们基本上都不愿戴口罩，也不在乎保持社交距离，那时要禁止人群观看足球比赛或参加其它大型活动似乎是不可想象的事情。事实证明，欧洲通过一系列封锁措施有效控制住了疫情。

而美国的情况却完全不同。许多欧洲国家采用封锁措施有效降低了病例水平，并提升了公共卫生部门追踪和追查感染者的能力，但美国一些州在这方面的努力仍处于落后状态。在戴口罩的问题上，欧洲人普遍表示支持，但在美国部分地区，此事仍有很大争议。

约翰斯·霍普金斯大学卫生安全中心流行病学家努佐表示，在美国，正在推行这样一种理念，即我们必须与新冠病毒共存，我们对此无能为力。但这不是真的：欧洲的情况表明，美国也可以扭转疫情。

哈佛大学全球卫生研究所主管杰哈称，欧洲和美国的根本差别是，欧洲认真对待此次疫情，而美国基本上没有这么做。杰哈称：“我们没有建立各种检测和追踪计划，在美国部分地区，我们甚至没有把病例数降下来。我们的工作半途而废了。”

《华尔街日报》网站21日在一段视频报道中细数了“美国在对抗新冠上犯了哪些错”。报道称，美国本有机会免于严重危机，但美国的应对措施出现一系列失策和误判：拒绝中国旅客入境但忽略了对欧洲旅客设防；卫生官员在疫情初期称公众不必戴口罩；纽约医院不堪重负之际，疫情较轻的地区还在抗议居家令；到了5月，各州在不符合重启条件的情况下纷纷重启经济；席卷全美的反种族歧视抗议让人群大规模聚集等。

(责编：许心怡、崔元苑)


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