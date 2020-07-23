又有3州加入！疫情严峻全美31州发布强制口罩令

中新网7月23日电 综合报道，美国疫情持续反弹。当地时间22日，明尼苏达州、印第安纳州和俄亥俄州宣布了强制佩戴口罩要求。目前，美国已有31州和华盛顿特区发布了强制口罩令。

据美国中文网报道，美国疾病预防和控制中心(CDC)建议在公共场所戴口罩，但许多人拒绝佩戴。一些要求自己的员工和顾客戴口罩的企业，一直呼吁州长介入，分担他们的压力。

截至目前，美国31个州和华盛顿特区发布了强制口罩令。

CDC主任罗伯特·雷德菲尔德此前说，如果每个人都戴着口罩，美国可以在一到两个月内控制疫情。

明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆博士22日说：“我们一遍又一遍地说过，要明白，虽然无法与为卫生保健工作者准备的N95口罩相比，但面部覆盖物至少是提供一些保护的东西。”

Politico/Morning Consult的一项最新民意调查发现，近四分之三的美国选民支持佩戴口罩。该调查于7月17日至19日期间进行，收集了1991名登记选民的意见。根据调查结果，72%的注册选民支持戴口罩的命令，民主党人中支持的比例为86%，而共和党人则为58%。