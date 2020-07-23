巴西新冠肺炎确诊病例累计超222万 总统第三次检测仍呈阳性

巴西卫生部当地时间22日18时50分公布的数据显示，过去24小时巴西新增新冠肺炎确诊病例67860例，创单日增量新高，累计确诊2227514例；新增死亡病例1284例，累计死亡82771例；累计治愈1532138例。巴西总统府当天通报称，博索纳罗总统第三次病毒检测结果仍呈阳性。

巴西总统府22日在一份声明中表示，已经确诊感染新冠肺炎两周的博索纳罗在21日进行的第三次病毒检测结果仍呈阳性。目前，博索纳罗仍在总统府官邸“黎明宫”进行隔离治疗，“身体状态良好”。

博索纳罗7月5日出现新冠肺炎症状，6日接受病毒检测结果呈阳性，确诊感染新冠肺炎。14日，确诊后的博索纳罗又一次进行新冠病毒检测，结果依然为阳性。21日，博索纳罗再次进行检测，称如果结果呈阴性，他将于24日前往巴西东北部的皮奥伊州考察。

今年3月，博索纳罗曾率团访问美国，由于访美代表团中有多名成员回国后新冠病毒检测呈阳性，博索纳罗于当月相继进行了三次病毒检测，结果均为阴性。

据巴西媒体报道，截至目前，除博索纳罗确诊外，该国还有5名内阁部长和9名州长感染了新冠肺炎。(记者 莫成雄)