热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

金台养生园

夏日“湿热交蒸” 平安度夏重在“袪湿”

2020年07月23日08:23 来源：人民网-人民健康网

编者按：炎炎夏日，天气闷热，气候潮湿，稍不注意，就会给体内带来过多湿气。而体内湿气如不及时祛除，人体则会出现一系列不舒服的症状，如容易疲劳、困倦懒动，食欲减退，口中粘腻，甚至是大便粘腻不成形等。昨日大暑，一年中最热的节气，“湿热交蒸”也到达顶点，《说文解字》曰：“暑，热也”。在这个湿热交蒸的季节我们该如何度过？

什么是湿气？

湿是“风、寒、暑、湿、燥、火”六气之一，与燥相对应，是万物生长的条件。但当湿气超过人体所能调节的范围就会导致疾病的发生，中医称之为湿邪。湿邪引起的疾病往往起病隐匿，病程较长，变化较慢，可能反复发作或缠绵难愈，例如湿疹、关节炎、哮喘等。

此外，湿邪往往不单打独斗，而是和其他病邪联合攻击人体。既可以和“风”结合在一起形成“风湿”，可以和“寒”结合在一起形成“寒湿”，又可以和热结合在一起形成“湿热”，还可以和“暑”结合在一起形成“暑湿”，还可能会出现如风、寒、湿或风、湿、热等三邪合病的情况。可见，湿邪真是个麻烦的家伙。

为什么现代人湿气重？

很多现代都市人湿气重，主要是因为生活方式不健康。夏季里一边喝冰镇啤酒一边吃烧烤的人随处可见。还有的人饮食不规律，有时忙得吃不上饭，有时暴饮暴食。他们的脾胃运化功能都遭到了破坏，水液在体内久蕴成湿就会出现湿气重的表现。此外，大量出汗后立即对着空调猛吹或淋浴，情绪抑郁、精神紧张等因素都会令体内津液运化失常，导致湿病的产生。

因此，祛湿的首要任务就是养成良好的饮食习惯，饮食适量、有规律。不要自以为体质虚弱就擅补大量肉类、人参、鹿茸等。其次，适当的体育运动如太极拳、八段锦、散步、交际舞、广场舞、慢跑、骑车、登山等，都有助于气血运行，化痰祛湿。同时还应保持居所空气流通，温度适中，保证充足的睡眠，及时舒缓不良情绪。最后，有一些祛湿效果较好的穴位，如阴陵泉、丰隆、足三里、脾俞、三阴交、三焦俞、肾俞、水分等，可配合针刺、温灸、推拿、按摩等方法，但因寒湿、湿热、外湿、内湿等不同，建议到医院就诊辨证施治为宜。

夏季祛湿宜吃“三豆”

从中医的角度讲，豆类是植物的种子，吸湿性强，因此大多数豆子都具备健脾祛湿的特性。夏季祛湿，首选绿豆、赤豆和扁豆。

1.绿豆：绿豆制品多有清暑利尿祛湿的功效，如绿豆汤、绿豆糕、绿豆粉等。《本草求真》有云：“绿豆味甘性寒，据书备极称善，有言能厚肠胃、润皮肤、和五脏及资脾胃”。不过作为性寒之品，脾胃虚寒，容易大便滑泄者不宜服用。

2.赤豆：也叫赤小豆，可做赤豆汤、赤豆粥或豆沙馅。单独煮水喝就有不错的祛湿功效。《本草纲目》称之“能利水消肿”。

3.扁豆：扁豆具有健脾清暑化湿的功效，还可治疗急性、慢性腹泻等多种疾病，可与山药同煮，还可做扁豆粥、扁豆茶等料理，更可以炒后食用。很多著作对其不乏溢美之词，如《药性辨疑》中的“扁豆专清暑…消水湿”，《本草纲目》中的“止泄泻，消暑，暖脾胃，除湿热”。不过需要注意，在烹饪扁豆时要做熟，谨防食物中毒。

五招有助祛除体内湿气

一、食疗助除湿

宜多食小米、薏苡仁、玉米、红小豆、白萝卜、紫菜、扁豆、海带、木瓜、山药、冬瓜、莲子、芡实等健脾利湿的食物。少食甜食等肥甘厚腻、酸涩、寒凉之品。

1.薏苡仁赤小豆粥 取等量薏苡仁、赤小豆，清洗干净，加热煮沸后转小火煮，至薏苡仁赤小豆煮熟即可。

2.荷叶粥 建议买些新鲜荷叶，在粥快煮开时放入，焖一会儿即可食用，取荷叶的清新之气带走体内的湿气。

3.冬瓜粥 冬瓜100克，粳米100克。文火熬煮至瓜烂米熟成粥即成。冬瓜具有利尿祛湿的作用，同时也是消暑佳品。此粥可以减肥利湿，适用于肥胖同时湿气大的人群，同时冬瓜仁驻颜悦色，祛斑增白，轻身减肥。

二、药茶健脾利湿，神清气爽

1.藿香荷叶茶 藿香10克，荷叶6克，开水冲泡半个小时后即可饮用。这道茶饮在夏天喝起来会感到非常清爽，并且能帮助祛除体内的湿气。

2.陈皮白术茶 陈皮10克，白术10克，水煎后代茶饮用。此茶可以健脾化湿，适用于体内有湿气，感觉倦怠乏力、头身困重者。

三、居住环境要避免潮湿

《黄帝内经》提出：“伤于湿者，下先受之。”其意思是湿邪伤人，最容易伤人下部。这是因为湿的形成往往与地的湿气上蒸有关，故其伤人也多从下部开始。因此，在夏季，居室一定要避免潮湿，尽可能做到空气流通、清爽、干燥。

四、适当运动

运动能振奋、激发体内的阳气，运动后人体内的阳气就如同夏季的太阳消除地面的湿气一样，能很快消除体内的湿气。

五、经络调养

用大拇指或中指指腹按压水分、丰隆穴位，做轻柔缓和的环旋活动，以穴位感到酸胀为度，按揉2～3分钟。

水分穴位于上腹部，前正中线上，脐上1寸，具有化痰祛湿、通调水道的作用。

丰隆穴在是足阳明胃经的络穴，垂足取穴，在外踝尖前缘与外膝眼作一连线，在此连线中点处即为丰隆穴。按摩此穴可以增强脾胃对痰湿的运化能力。

五款茶饮消暑祛湿

1.玄麦甘桔茶

【材料】：玄参10、麦冬10克、桔梗6克、甘草6克

【用法】：上述药切粗末，开水冲泡后代茶饮。

该茶饮具有润肺生津、止咳化痰的功效。玄参具有清热凉血，滋阴降火，解毒散结的功效；麦冬可生津解渴、润肺止咳；甘草清热解毒、祛痰止咳，桔梗有助止咳祛痰、宣肺、排脓。适合喉痒干咳无痰、口渴咽干的人群。

2．莲子西瓜茶

【材料】：西瓜翠衣1g、莲子心3~5个

【用法】：用热水冲泡，稍凉后饮用。

该茶饮具有清热，解暑，除烦的功效。西瓜翠衣有助缓解暑热烦渴、水肿、口舌生疮、中暑和秋冬因气候干燥引起的咽喉干痛、烦咳不止；莲子心可清心，去热，止血，涩精等。适合津伤，口腔溃疡者。

3.菊花龙井茶

【材料】：菊花10克，龙井茶10克。

【用法】：开水冲泡，泡10分钟后即可饮用。

该茶饮具有舒风散热、清肝明目的功效。菊花散风清热，平肝明目，清热解毒；龙井生津止渴，提神益思，消食化腻，消炎解毒。适合早期高血压、头痛、结膜炎等患者。

4.藿香佩兰茶

【材料】：藿香、佩兰各10克。

【用法】：清水洗净，切碎，冲入开水泡10分钟。

该茶饮具有解毒去暑湿的功效。藿香、佩兰均可化湿醒脾，辟秽和中，解暑，发表。适合夏季胸闷不舒、暑湿人群。

5.人参枸杞茶

【材料】：西洋参、枸杞各5克。

【用法】：冲入开水泡10分钟。

该茶饮具有益气生津的功效。人参可补气，固脱，生津，安神；枸杞有助补虚益精。适合气阴两虚的患者。

热水泡脚也能祛除湿气

冬季热水泡脚已成为寻常百姓家推崇的一种养生方法，能够暖身体补中气。其实，在炎炎夏日，通过热水泡脚能祛除湿气，同样也能达到养生的效果。伏天阳气最盛，热水泡脚可以通过刺激足阳明胃经、足太阳膀胱经等足部的六条经络，从而起到健脾、除湿、通经、利水的作用。

人体很多重要经脉都起源于足部，一直往上走，通遍全身。中医养生讲究顺应自然，春夏养阳、秋冬养阴。夏天天气闷热，常常会让人感到疲劳困乏，特别是上班族，工作压力非常大，睡前可适当用温热水泡脚，让经络通畅，调节人体机能，既方便简单，也能消除疲劳、缓解压力，还能改善睡眠。

在夏天，天气一热，人们就很喜欢选择吃些生冷的食物，或者经常待在空调房中，这样就会导致湿邪入侵身体。这时候可以选择中药泡脚来排除体内的湿邪，从而达到祛湿保健的功效。可以用藿香10克，苏梗10克，薏仁12克，茯苓10克，法半夏6克，白术10克，猪苓10克，花椒10克，甘草6克，以上这些药用水先泡半小时，然后大火煮开，再改成小火煮15分钟，然后连中药一起倒入泡脚水中，保持水温在45度左右。泡脚盆最好深一点，水多一点，没过脚踝最好。脚盆里的水凉了及时续水以保持水温，时间以身上微微出汗为止。

伏天用40℃左右的热水泡脚就可以。对于出现四肢乏力、发困、食欲减退的人，可以在热水中加上威灵仙(祛湿)20克、苍术(通经)15克、白术(健脾)15克，效果会更好。（人民健康网综合自原创、北京日报、广州日报）

(责编：李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn