夏日“湿热交蒸” 平安度夏重在“袪湿”

编者按：炎炎夏日，天气闷热，气候潮湿，稍不注意，就会给体内带来过多湿气。而体内湿气如不及时祛除，人体则会出现一系列不舒服的症状，如容易疲劳、困倦懒动，食欲减退，口中粘腻，甚至是大便粘腻不成形等。昨日大暑，一年中最热的节气，“湿热交蒸”也到达顶点，《说文解字》曰：“暑，热也”。在这个湿热交蒸的季节我们该如何度过？

什么是湿气？

湿是“风、寒、暑、湿、燥、火”六气之一，与燥相对应，是万物生长的条件。但当湿气超过人体所能调节的范围就会导致疾病的发生，中医称之为湿邪。湿邪引起的疾病往往起病隐匿，病程较长，变化较慢，可能反复发作或缠绵难愈，例如湿疹、关节炎、哮喘等。

此外，湿邪往往不单打独斗，而是和其他病邪联合攻击人体。既可以和“风”结合在一起形成“风湿”，可以和“寒”结合在一起形成“寒湿”，又可以和热结合在一起形成“湿热”，还可以和“暑”结合在一起形成“暑湿”，还可能会出现如风、寒、湿或风、湿、热等三邪合病的情况。可见，湿邪真是个麻烦的家伙。

为什么现代人湿气重？

很多现代都市人湿气重，主要是因为生活方式不健康。夏季里一边喝冰镇啤酒一边吃烧烤的人随处可见。还有的人饮食不规律，有时忙得吃不上饭，有时暴饮暴食。他们的脾胃运化功能都遭到了破坏，水液在体内久蕴成湿就会出现湿气重的表现。此外，大量出汗后立即对着空调猛吹或淋浴，情绪抑郁、精神紧张等因素都会令体内津液运化失常，导致湿病的产生。

因此，祛湿的首要任务就是养成良好的饮食习惯，饮食适量、有规律。不要自以为体质虚弱就擅补大量肉类、人参、鹿茸等。其次，适当的体育运动如太极拳、八段锦、散步、交际舞、广场舞、慢跑、骑车、登山等，都有助于气血运行，化痰祛湿。同时还应保持居所空气流通，温度适中，保证充足的睡眠，及时舒缓不良情绪。最后，有一些祛湿效果较好的穴位，如阴陵泉、丰隆、足三里、脾俞、三阴交、三焦俞、肾俞、水分等，可配合针刺、温灸、推拿、按摩等方法，但因寒湿、湿热、外湿、内湿等不同，建议到医院就诊辨证施治为宜。

夏季祛湿宜吃“三豆”

从中医的角度讲，豆类是植物的种子，吸湿性强，因此大多数豆子都具备健脾祛湿的特性。夏季祛湿，首选绿豆、赤豆和扁豆。

1.绿豆：绿豆制品多有清暑利尿祛湿的功效，如绿豆汤、绿豆糕、绿豆粉等。《本草求真》有云：“绿豆味甘性寒，据书备极称善，有言能厚肠胃、润皮肤、和五脏及资脾胃”。不过作为性寒之品，脾胃虚寒，容易大便滑泄者不宜服用。

2.赤豆：也叫赤小豆，可做赤豆汤、赤豆粥或豆沙馅。单独煮水喝就有不错的祛湿功效。《本草纲目》称之“能利水消肿”。

3.扁豆：扁豆具有健脾清暑化湿的功效，还可治疗急性、慢性腹泻等多种疾病，可与山药同煮，还可做扁豆粥、扁豆茶等料理，更可以炒后食用。很多著作对其不乏溢美之词，如《药性辨疑》中的“扁豆专清暑…消水湿”，《本草纲目》中的“止泄泻，消暑，暖脾胃，除湿热”。不过需要注意，在烹饪扁豆时要做熟，谨防食物中毒。

五招有助祛除体内湿气

一、食疗助除湿

宜多食小米、薏苡仁、玉米、红小豆、白萝卜、紫菜、扁豆、海带、木瓜、山药、冬瓜、莲子、芡实等健脾利湿的食物。少食甜食等肥甘厚腻、酸涩、寒凉之品。

1.薏苡仁赤小豆粥 取等量薏苡仁、赤小豆，清洗干净，加热煮沸后转小火煮，至薏苡仁赤小豆煮熟即可。

2.荷叶粥 建议买些新鲜荷叶，在粥快煮开时放入，焖一会儿即可食用，取荷叶的清新之气带走体内的湿气。

3.冬瓜粥 冬瓜100克，粳米100克。文火熬煮至瓜烂米熟成粥即成。冬瓜具有利尿祛湿的作用，同时也是消暑佳品。此粥可以减肥利湿，适用于肥胖同时湿气大的人群，同时冬瓜仁驻颜悦色，祛斑增白，轻身减肥。

二、药茶健脾利湿，神清气爽

1.藿香荷叶茶 藿香10克，荷叶6克，开水冲泡半个小时后即可饮用。这道茶饮在夏天喝起来会感到非常清爽，并且能帮助祛除体内的湿气。

2.陈皮白术茶 陈皮10克，白术10克，水煎后代茶饮用。此茶可以健脾化湿，适用于体内有湿气，感觉倦怠乏力、头身困重者。

三、居住环境要避免潮湿

《黄帝内经》提出：“伤于湿者，下先受之。”其意思是湿邪伤人，最容易伤人下部。这是因为湿的形成往往与地的湿气上蒸有关，故其伤人也多从下部开始。因此，在夏季，居室一定要避免潮湿，尽可能做到空气流通、清爽、干燥。

四、适当运动

运动能振奋、激发体内的阳气，运动后人体内的阳气就如同夏季的太阳消除地面的湿气一样，能很快消除体内的湿气。

五、经络调养

用大拇指或中指指腹按压水分、丰隆穴位，做轻柔缓和的环旋活动，以穴位感到酸胀为度，按揉2～3分钟。

水分穴位于上腹部，前正中线上，脐上1寸，具有化痰祛湿、通调水道的作用。

丰隆穴在是足阳明胃经的络穴，垂足取穴，在外踝尖前缘与外膝眼作一连线，在此连线中点处即为丰隆穴。按摩此穴可以增强脾胃对痰湿的运化能力。

五款茶饮消暑祛湿

1.玄麦甘桔茶

【材料】：玄参10、麦冬10克、桔梗6克、甘草6克

【用法】：上述药切粗末，开水冲泡后代茶饮。

该茶饮具有润肺生津、止咳化痰的功效。玄参具有清热凉血，滋阴降火，解毒散结的功效；麦冬可生津解渴、润肺止咳；甘草清热解毒、祛痰止咳，桔梗有助止咳祛痰、宣肺、排脓。适合喉痒干咳无痰、口渴咽干的人群。

2．莲子西瓜茶

【材料】：西瓜翠衣1g、莲子心3~5个

【用法】：用热水冲泡，稍凉后饮用。

该茶饮具有清热，解暑，除烦的功效。西瓜翠衣有助缓解暑热烦渴、水肿、口舌生疮、中暑和秋冬因气候干燥引起的咽喉干痛、烦咳不止；莲子心可清心，去热，止血，涩精等。适合津伤，口腔溃疡者。

3.菊花龙井茶

【材料】：菊花10克，龙井茶10克。

【用法】：开水冲泡，泡10分钟后即可饮用。

该茶饮具有舒风散热、清肝明目的功效。菊花散风清热，平肝明目，清热解毒；龙井生津止渴，提神益思，消食化腻，消炎解毒。适合早期高血压、头痛、结膜炎等患者。

4.藿香佩兰茶

【材料】：藿香、佩兰各10克。

【用法】：清水洗净，切碎，冲入开水泡10分钟。

该茶饮具有解毒去暑湿的功效。藿香、佩兰均可化湿醒脾，辟秽和中，解暑，发表。适合夏季胸闷不舒、暑湿人群。

5.人参枸杞茶

【材料】：西洋参、枸杞各5克。

【用法】：冲入开水泡10分钟。

该茶饮具有益气生津的功效。人参可补气，固脱，生津，安神；枸杞有助补虚益精。适合气阴两虚的患者。

热水泡脚也能祛除湿气

冬季热水泡脚已成为寻常百姓家推崇的一种养生方法，能够暖身体补中气。其实，在炎炎夏日，通过热水泡脚能祛除湿气，同样也能达到养生的效果。伏天阳气最盛，热水泡脚可以通过刺激足阳明胃经、足太阳膀胱经等足部的六条经络，从而起到健脾、除湿、通经、利水的作用。

人体很多重要经脉都起源于足部，一直往上走，通遍全身。中医养生讲究顺应自然，春夏养阳、秋冬养阴。夏天天气闷热，常常会让人感到疲劳困乏，特别是上班族，工作压力非常大，睡前可适当用温热水泡脚，让经络通畅，调节人体机能，既方便简单，也能消除疲劳、缓解压力，还能改善睡眠。

在夏天，天气一热，人们就很喜欢选择吃些生冷的食物，或者经常待在空调房中，这样就会导致湿邪入侵身体。这时候可以选择中药泡脚来排除体内的湿邪，从而达到祛湿保健的功效。可以用藿香10克，苏梗10克，薏仁12克，茯苓10克，法半夏6克，白术10克，猪苓10克，花椒10克，甘草6克，以上这些药用水先泡半小时，然后大火煮开，再改成小火煮15分钟，然后连中药一起倒入泡脚水中，保持水温在45度左右。泡脚盆最好深一点，水多一点，没过脚踝最好。脚盆里的水凉了及时续水以保持水温，时间以身上微微出汗为止。

伏天用40℃左右的热水泡脚就可以。对于出现四肢乏力、发困、食欲减退的人，可以在热水中加上威灵仙(祛湿)20克、苍术(通经)15克、白术(健脾)15克，效果会更好。（人民健康网综合自原创、北京日报、广州日报）