心脏疾病找上门？  可能与这几点有关

日常生活中，引发心脏疾病的危险因素有很多。人们在生活中如果不对这些危险因素加以控制，可能会大大增加患上心脏疾病的风险。那么，这些危险因素具体包含哪些？大家又应该如何避免呢？暨南大学附属第一医院心外科副主任医师陆华表示，日常生活中注意三点，可以有效降低患上心脏疾病的风险。

陆华介绍，引发心脏疾病的危险因素中，有些是可以控制的，有些是不能控制的。无法控制的危险因素包括家族史、种族、性别、年龄等。其中，男性相对女性更容易出现心脏疾病。

对于那些无法控制的危险因素，每个人都束手无策，但还有一些可控的危险因素，是大家可以想办法避免的。这些可控危险因素包括高血压、高脂血症、吸烟、肥胖、缺乏体力活动等。

“其中，吸烟是导致血管狭窄的主要危险因素，吸烟的人发生心脏疾病的风险是正常人的2倍。”陆华介绍，另外，糖尿病人同样也是心脏疾病的高风险人群，因为长期高血糖会导致微小血管的病变，明显增加心脏疾病、脑梗塞的风险。因此，如果患有糖尿病，控制好血糖是降低出现心脏疾病的基本。需要注意的是，合并有高血压和糖尿病的人，出现心血管疾病的风险会增加2倍。

对于不能控制的危险因素，需要做好监控，如家族病史；而对于其他可控制危险因素，则要尽量用恰当的方法控制住，这样可降低患上心脏疾病的风险。在日常生活中应该怎么做才能有效降低患上心脏疾病的风险呢？陆华支招如下：

1.要保持血压和胆固醇在正常值

2.控制好压力

3.拥有更健康的生活方式，包括吃健康的食物和规律的运动，吸烟人士最好戒烟。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）