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不运动不节食 喝几杯咖啡就能减脂？

2020年07月23日08:01 来源：广州日报

不知从什么时候起，刮起了一阵“咖啡可以减脂”的风。很多女生都习惯早起后先来一杯黑咖啡，想象着它让自己变得更瘦更美，也有男生喜欢在运动前后喝咖啡，期望自己的运动效果能更好。那么咖啡减脂究竟有没有科学依据？记者就此采访了暨南大学附属第一医院副主任医师陆华。

咖啡可以加速燃烧卡路里

陆华介绍，咖啡是很多人喜爱的饮品。咖啡因是一种能够燃烧脂肪的物质，也是目前已知的少数可以帮助脂肪组织动员脂肪，并提高代谢的物质。

一旦摄入咖啡，可以直接刺激神经系统，发送信号到脂肪细胞，通过肾上腺素来实现脂肪分解。所以，喝咖啡确实有一定的减脂效果。

可提高代谢率达3%~11%

对于想要减重减脂的人来说，基础代谢率的高低是减重的关键。陆华介绍，代谢率越高减重就越容易。

研究表明，咖啡因可以帮助人们提高基础代谢率达3%~11%，且咖啡因的剂量越大，效果越明显。而且，大部分代谢的提高都是作用在脂肪燃烧上。一般来说，每天摄入300毫克咖啡因可以额外多消耗79大卡的热量。

但很遗憾，这种作用在肥胖者身上并不明显。相关研究发现，脂肪燃烧效果在较瘦的人身上可以提高29%，而在肥胖者的身上只能提高10%。也就是说，咖啡提高代谢率、脂肪燃烧在年轻人身上的效果更明显，且表现了随着年纪增加而减少的趋势。

研究发现，在运动前1小时，以5mg/kg的剂量摄入咖啡因可以提高耐力运动的表现达到5%。近期的研究也发现3mg/kg的摄入量也可以达到相似的效果，在团队运动、高强度的运动以及阻抗训练中都可以获得相似的效果。

咖啡喝多了也会耐受

陆华表示，咖啡因的神奇效果并不会一直持续，有些人会对咖啡因产生耐受，简单来说，以前喝一杯咖啡可以提神，现在要喝两或三杯才能达到和以前一样的效果。

从短期来说，咖啡因可以提高代谢率增加脂肪的燃烧，但很快就会对这个效果耐受。所以，咖啡能减脂，但长期效果并不明显。如果只是单纯想利用咖啡的燃脂效果，又要避免其耐受，可以做一些循环，比如使用两周，停用两周。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）

(责编：许晓华、李轶群)


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