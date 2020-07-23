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烫伤后抹酱油抹盐抹牙膏？都不对！

2020年07月23日07:59 来源：广州日报

很多人遇到烫伤都不懂得如何处理，特别是父母遇到孩子烫伤了，就特别慌张。有的人会用民间流传的一些烧伤处理方法，比如往伤口上涂抹酱油、抹盐，甚至抹牙膏，或者往伤口上去涂酒精，甚至抹碘酊等消毒液消毒，对此，专家表示，这些处理方法都是错误的。

暨南大学附属第一医院烧伤整形外科李升红主治医师介绍，因为酒精和碘酊都会对新鲜的创面有刺激性，甚至会导致创面周围的细胞进一步坏死、加深创面。人体被烧伤的皮肤积聚了大量的热量，在局部不能释放，会在一段时间内造成皮肤持续的烧伤。

那么，到底应该如何有效地处理烧烫伤呢？

李升红介绍，如果是被热水、高温的液体，隔着衣物烫到，应该快速轻柔地将所穿衣物剪开去除，防止损伤烫伤形成的水泡。

如果是被火焰烧伤，衣物着火，脱掉衣物之后，第一时间抢救的要点是立刻用流动的自来水在创面上冲洗15~30分钟，冷却清除创面内的残余热量，防止残余热量进一步加深创面，同时冲洗还有止痛的作用。

很多患者会直接在烧伤的创面上用冰块，或者是把含有冰的一些很凉的物体覆盖在伤口上，达到降温和止痛的作用。这也不可取，因为冰把伤口的皮肤冷冻到零度以下，甚至可以把伤口冻伤，加深伤口。用洁净的水冲洗皮肤是比较适宜的，自来水、干净的井水或者是温开水都可以。

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城）

(责编：许晓华、李轶群)


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