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北京电影院开启周五预售 部分场次已满座

2020年07月23日07:35 来源：北京青年报

　　本报讯（记者 肖扬）7月21日，北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，宣布全市低风险地区影院，可于7月24日有序恢复开放营业，

　　截至22日下午5点，北京青年报记者发现，在淘票票和猫眼两大售票平台上，包括保利国际影院（天安门店）、首都电影院（西单店）、蓝色港湾传奇时代影城在内的北京电影院已开始预售24日的电影票。其中，保利国际影院（天安门店）和首都电影院（西单店）周五相关场次均已满座。

　　截至发稿，目前可以购票的影片有《第一次的离别》《寻梦环游记》《当幸福来敲门》。据猫眼信息，22日下午3点左右，北京首都电影院（西单店）成为全市首家开启预售的影院——排的是24日早上10：30的新片《第一次的离别》，隔行隔坐售票，33张票已售罄。

　　此外，保利国际影院（天安门店）24日排出的《寻梦环游记》14:00和20:50两场，票价为19元，也显示均已满座。

(责编：许晓华、李轶群)


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