北京鼓励具备疫情防控条件的博物馆尽可能开放 全面实行实名制预约

人民网北京7月22日电 （董兆瑞）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第159场新闻发布会上，北京市文物局副局长、新闻发言人凌明介绍了疫情防控常态化下全市博物馆开放措施有关情况。

凌明介绍，新冠肺炎疫情发生以来，首都文博战线坚决响应党中央、国务院打赢疫情防控人民战争的号召，按照市委市政府统一部署，迅速行动、坚决落实，一手抓疫情防控，一手抓公共文化服务。北京市文物局发布了《疫情防控期间北京地区博物馆有序开放工作导则》《关于北京地区博物馆有序恢复开放的通知》，组织北京市各博物馆利用数字文博资源推出100余项线上展览展示内容，开展了云直播、云讲座等云端活动，特别是“打造博物馆之城@北京文博”国际博物馆日系列直播活动，10场累计播放量达到3512.6万人次，丰富了公众疫情期间的文化生活。截至目前，北京地区已开放博物馆54家，接待情况平稳，安全工作正常。

在应急响应级别下调至三级后，北京市文物局作为全市博物馆的行业管理机关，要求各博物馆始终紧绷疫情防控这条弦，按照疫情常态化防控的总体要求，在确保公众安全的前提下，贯彻落实“有序、有限、安全、云端”的方针，更好满足公众的精神文化需求：

一是有序恢复开放。鼓励具备疫情防控条件的博物馆，在确保安全的情况下尽可能实现开放，要求博物馆按照《疫情防控期间北京地区博物馆有序开放工作导则》，严格落实市委市政府关于疫情防控的总体部署，按照“谁开放、谁管理、谁负责”的原则切实落实主体责任，制定完善的开放工作方案及应急预案，并报上级主管单位审核，由各自上级单位监督检查方案的落实，同时认真做好恢复开放的各项准备工作及防疫物资保障工作；博物馆恢复开放的具体时间、预约方式、服务项目、入馆须知、观展注意事项等内容应提前通过线上线下等多种渠道向社会公告。

二是有限预约参观。全面实行实名制预约参观方式，切实采取实名预约、总量控制、分时限流、语音导览等措施，减少人员聚集，暂不举办可能引发人员集中的文化或商业活动，原则上不接待团体预约参观；在科学测算观众承载量的基础上，合理安排参观时间，实现观众错时分批入馆并实时监测预警，博物馆日接待量不得超过日最大承载量的50%，瞬间流量不得超过最大瞬时流量的20%。

三是严格安全管控。在观众入口处配置体温检测设备，严格落实入馆观众实名制参观和身份验证制度，配备专人开展相关检测登记工作；确保员工健康上岗，尤其要高度关注讲解、保安、保洁等服务岗位人员的自身防疫安全；严格对公共开放区域进行清洁、消毒和通风，重点做好安检口、咨询台、洗手间、重要通道、扶梯把手、电梯轿厢、休息座椅等部位的清洁消毒工作；切实做好应急处置准备，加强与所在地卫生、防疫部门的沟通，制定切实可行的应急预案，并做好相关培训及应急演练工作。

四是提升云端服务。进一步完善北京市博物馆大数据平台建设，推广观众实名参观预约系统，除各博物馆自行设置的网站、微信公众号、预约电话外，北京市文物局官方微信公众号“北京文博”中“博物馆”栏目也设置了观众预约渠道，目前约有40家博物馆可以通过此渠道进行预约；鼓励各博物馆不断推进线上展览展示，丰富云端活动层次，通过实时直播、知识竞赛、微博话题等多种形式加强与观众互动，为观众提供更加多元化的博物馆“云体验”。

根据近期北京市疫情防控总体形势，全市博物馆会根据疫情的变化及防控级别随时调整博物馆的开闭馆及开放服务时间，在此，北京市文物局提示广大观众朋友们，请在赴博物馆参观前通过各馆官方渠道查询开放信息、参观须知并进行实名预约，以确保信息正确、参观顺利。同时也请大家保持自我防护意识，配合博物馆疫情防控工作。