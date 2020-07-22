中国运鸿集团再献爱心 向湖北灾区田家镇捐资

“中国运鸿集团湖北武穴分公司今年受灾损失1300万元。这次还向我们田家镇防汛指挥部捐资100万元，7月18日已到账财政账户”。7月21日，田家镇办事处党委统战委员、副主任高亚玲如是说。

据了解，7月上中旬，因受连日暴雨影响，江水猛涨，马口湖水位徒升，内涝十分严重。中国运鸿集团湖北武穴田家镇点种的350亩两万株柠檬已淹深达1米，种的优质水稻近11900亩大部分受灾，部分全无，初步统计损失1300多万元。为了保护中国运鸿集团湖北武穴田家镇产业园和种植的优质水稻受减少损失。田家镇办事处党委迅速组织四台7.5千瓦电动机和三台15千瓦电动机和一台75千瓦电动机及配套排泄设施到田家镇运鸿产业园，组织田家镇农技中心十余人连夜安装，确保了3天所有被淹面积全部退出。同时，组织农技人员及时上门指导抗灾自救。为了感谢田家镇办事处党委主动所为，同时看到田家镇9个村社区及30多家企业都受严重损失。中国运鸿集团董事长李玉保向田家镇办事处防汛防洪指挥部捐资100万元。同时还带领他的集团员工参加抗洪抢险，并亲自背着土包奔跑在防汛一线。