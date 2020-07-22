国家卫健委：在全国范围内推行医疗机构、医师、护士电子证照

人民网北京7月22日电（董童）据国家卫生健康委官网消息，为贯彻落实国务院关于加快推进“互联网+政务服务”“互联网+医疗健康”的工作部署，在前期电子化注册管理改革基础上，国家卫生健康委与国家中医药局于7月21日联合印发《关于推行医疗机构、医师、护士电子证照工作的通知》（以下简称“通知”），决定在全国范围内推行医疗机构、医师、护士电子证照（以下简称电子证照），进一步推进医疗资源科学配置，提高卫生健康管理效率，保障医务人员及社会公众的合法权益。

通知显示，电子证照是指由计算机等电子设备形成、传输和存储的，包含医疗机构执业登记、医师和护士执业注册等信息的证照数据文件。电子证照与现行证照并行使用，具有同等效力。国家卫生健康委会同国家中医药局负责全国电子证照的管理、指导和监督工作，地方各级卫生健康行政部门负责本辖区电子证照的管理工作。

通知提出，电子证照是现有电子化注册系统功能的完善、升级和拓展，其签发、生成、修改等工作，应当与医疗机构、医师、护士电子化注册管理相衔接。医疗机构可在电子化注册的机构端，医师、护士可在电子化注册个人端申领电子证照。医师、护士所在执业机构负责本机构医师、护士执业信息的核查确认，医师、护士应当依据规定履行本人电子证照申领、执业信息维护等责任。

通知明确，电子证照生成工作将于2020年8月1日正式启动。符合生成条件的，于2020年12月31日前制发电子证照。需要补充完善生成信息的，医疗机构、医师、护士可依照权限通过机构端、个人端进行信息维护，符合生成条件后予以制发电子证照。

通知强调，各级卫生健康行政部门要高度重视电子证照工作，精心组织、周密安排、有序推进，按时保质完成工作。要加强政策措施解读，积极回应社会关切，确保各项工作平稳推进。要定期评估进展情况，及时研究解决实施中遇到的新情况、新问题和新困难。需要技术支持的，请与全国医疗机构、医师、护士电子化注册系统技术部门联系解决。电话：010-62197928（工作日，9:00-12:00，13:00-17:30）。