家长不要频频对孩子说“别紧张”

今日大暑，在夏季“最热”之际，全市初三学生即将迎来人生中的一个重要节点——中考。如何在酷热的天气下卸下负担，轻装上阵迎考？心理科专家和中医专家提醒考生家长，要帮助孩子防范双重“炙烤”之下的“身心中暑”，不但要助其调节生活作息、合理饮食，以及对其进行心理疏导，家长自己还要注意避免陷入焦虑，传递焦虑。记者请来心理精神科和中医科专家为考生和家长减压支招。

考生锦囊

过分紧张不妨大哭一场

今年的新冠肺炎疫情对很多应届考生的学习节奏有所影响，临近考试，不少人出现了考试焦虑的症状。省中医院心理睡眠科主任李艳教授表示，考生产生焦虑情绪是正常的，适度焦虑对考试有益。不过，当考试焦虑已经影响到生活和学习时，考生要学会自我调节，有效地减轻焦虑。

李艳推荐了一些备考时自我调节的方法。

情绪宣泄：写日记、向家人朋友倾诉,或者哭一场，让焦虑情绪得到释放。

正念放松：通过深慢呼吸，让自己慢慢进入放松状态；然后，进入冥想，将精神集中在自己的呼吸和想法上。

充足的睡眠：安排规律的作息，调整出一个适合于自己“白天考试状态最好的”生物钟。

注意饮食营养：安排好一日三餐，适当摄入高蛋白、维生素等。

适度锻炼：适度身体锻炼能够帮助考生减轻焦虑感，产生愉悦感，保持活力。

家长锦囊

保持平常心别过度关注孩子

珠江医院精神心理科二级咨询师刘欢欢提醒说，考生家长在助考的过程中，也要避免三个常见的心态和行为误区：过度期待，过度关心，过度干预。如果家长嘴上对孩子说“放轻松，没关系”，其实内心却很紧张，紧张的家庭氛围就会被孩子感受到。“故作轻松”只会加剧孩子的焦虑情绪，家长必须做好自身的心理调节、调整自己的认知。

有的家长过度关注考试，所有行为围绕考试、围绕孩子进行，说话压低声音、取消任何娱乐，甚至请假回家专职照顾孩子起居饮食……这样的过度关注也会变成无形的压力。

在做好基本保障的基础上，家长应保持平常心，正常安排自己的生活，父母和孩子都去做自己该做的事情，建立安静、平和协调的家庭氛围。家长也不要过度干预孩子的正常学习和放松休息的方式，要尊重孩子，以协商的形式进行适度引导。

吃对一日三餐 不必多吃补品

中考在即，许多家长会为孩子购买额外的补脑营养品，南方医科大学珠江医院中医科主任梁东辉教授提醒，与其花时间金钱研究补品，不如保证一日三餐的营养均衡。

一日三餐如何“吃”出好成绩？梁东辉教授建议，早餐不宜吃得太急，否则会影响消化。晨起约半小时后进食早餐，早餐也不适宜进食冰凉的食物。

梁东辉教授说，午餐建议八分饱，补充优质蛋白质，如肉类、鱼类、鸡蛋，搭配蔬菜和瓜果。

靓汤推荐：玉米山药排骨汤

材料：排骨500克，玉米1条，胡萝卜1条，山药150克，生姜适量。

做法：将小排骨洗净，汆水，然后连同姜片一块放入水锅，等水烧开后转小火煲45分钟，再加入胡萝卜和玉米，继续煲10分钟，之后再加入山药煲5分钟，最后加盐调味即可。

功效：可滋阴润燥，提高身体免疫力。

梁东辉教授说，晚餐建议相对简单一些，以容易消化、清淡又有营养为原则。注重荤素搭配，有主食，建议多吃低脂肪食物，如肉、蛋和鱼类。此外，晚餐不能吃得太晚，可在睡前半小时适当添加少量夜宵，如糖水。

此外，中医专家还介绍，在中医经络保健中，头部为诸阳之会，百会、四神聪等是醒脑开窍的重要穴位。如果记不住穴位，也可用梳子梳头的方法来替代：从头顶中央作为起点，呈放射状分别向头角、太阳穴、耳上发际、耳后发际方向梳。此外，也可用指叩，双手弯曲，除拇指外，其余四指垂直叩击头皮，方向与要求与梳法一致。每日在紧张的学习中抽5-10分钟做一做，有助于缓解脑部疲劳，舒缓压力，保持思维迅捷。

什么最减压？

妈妈煲的汤！

盛夏炎炎，考生本就身体燥热，遇上备考紧张、睡眠不足，更易出现倦怠、上火等症状。针对不同症状，中医专家推荐了不同的汤水进行饮食调节。

阴虚火旺——鲜百合炖鲍鱼汤

一人份食材：新鲜大鲍鱼（连壳一起）一只、兰州鲜百合一颗。

烹饪方式：隔水炖。

功效：滋阴养脑，营养均衡，口味清淡，对用眼过度、眼睛干涩有一定的缓解作用。非常适合备考学子。每周2次。

痰湿困倦——紫苏煲鲫鱼汤

食材：新鲜紫苏、鲫鱼。

烹饪方式：煲汤。

功效：健脾化湿，醒脾醒神，提高学习效率。

镇静安神——甘麦大枣百合汤

食材：甘草10克、浮小麦30克、大枣15克、百合30克。

烹饪方式：将甘草与浮小麦用汤袋包好再放入锅中，加入大枣和百合，用小火炖一个小时左右即可。浮小麦与甘草去除，大枣和百合可与汤一同食用。（记者周洁莹 通讯员伍晓丹、宋莉萍）