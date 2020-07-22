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舌尖上的大暑节气：为何要吃荔枝、“喝暑羊”？

2020年07月22日09:22 来源：中国新闻网

　　“热，热，热！”这大概是进入“三伏”后，人们对天气最直观的感受之一。相对于小暑，大暑时节会更加炎热。

　　这段时间的民间习俗有不少与“消暑”有关，在饮食上，一些地方还有“喝暑羊”的习惯。大暑也是夏季的最后一个节气，之后天气便要慢慢向秋天过渡。

　　大暑，夏季的最后一个节气

　　“大暑三秋近，林钟九夏移。”大暑是二十四节气中的第12个节气，也是夏季的最后一个节气。就开始时间而言，一般在每年公历7月23日前后。

　　据民俗专家萧放介绍，汉代刘安主持编撰的《淮南子》有二十四节气的完整记载，大暑就在其中。

　　《月令七十二候集解》中记载：“大暑，六月中。暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹大也。”

　　“暑”有“炎热”的意思，大暑，指“炎热之极”，在时间上，它与“三伏天”有重合部分。也有人说，大暑是一年中最热的节气，“湿热交蒸”在此时到达顶点。

　　对国内许多地方而言，夏季阳光强烈，雨水也比较丰沛，虽然有些湿热难耐，但有利于农作物的生长。同时，也需注意防范旱、涝、风灾等各种气象灾害。

　　舌尖上的节气：大暑吃点啥

　　正所谓“热在三伏”，民间都有大暑三伏天饮凉茶(伏茶)的习俗，据说此类中草药煮成的茶水有清凉祛暑的作用。

　　大暑节气，在广东一些地方，流传着“吃仙草”的习俗。公开资料显示，仙草又名凉粉草、仙人草，是重要的药食两用植物资源。由于其具有消暑功效，在夏日颇受欢迎。它还可以做成“烧仙草”，是一种消暑的甜品。

　　而每年大暑这天，福建莆田人家素有吃荔枝、温汤羊肉和吃米糟的习惯。荔枝香甜可口自不必说，温汤羊肉也是一道富有营养的美味佳肴。

　　山东一些地方有“喝暑羊”的习俗。“喝暑羊”即喝羊肉汤，据此前媒体报道，在枣庄市，市民大暑这天会到当地的羊肉汤馆“喝暑羊”。

　　大暑还有哪些习俗？

　　饮食之外，大暑还有一些比较有趣的习俗。

　　萧放说，古代有伏日颁冰的仪式，唐宋至明清帝都京师，入夏即有皇家赐冰之举。宋代朝廷从初伏日开始，“每日赐近臣冰，人四匣”。明代还会在立夏日，赐冰给文武大臣。

　　彼时，在京城有敲击冰盏、沿街叫卖凉冰的小贩，直到清代仍存。萧放介绍，冰盏发出的声音清脆悦耳，史料描述“清冷可听，亦太平之音响也”。

　　另外，天气炎热，乡村田野中蟋蟀比较多，有些地方的人们会在茶余饭后斗蟋蟀，消磨时光。过去，“暑月游船”、赏荷花亦是颇受欢迎的习俗。

　　古人如何安然度夏？

　　“小暑大暑，上蒸下煮。”面对小暑、大暑期间的炎热天气，也有人好奇：古人如何安然度过炎炎夏日？

　　过去，人们也确实有应对暑热天气的一些方法。建造房屋时会因地制宜，比如过去北京的四合院，房子大多都是“人字顶”，下面再吊个顶棚，隔热效果比较好。

　　冰块也是防暑降温的“神器”。条件允许的人家，夏天可以在屋里放一个大铜盆，里面装着冰块，也能带来丝丝凉意。

　　《西京杂记》里还提到，名唤丁缓的巧手工匠发明了一种七轮扇，“大皆径丈，相连续，一人运之，满堂寒颤”，充分运用了机械原理，不需要太多人力，便能带来满室凉风。

　　古代文人墨客们的避暑方式更加文艺、随性。明代文人李渔写过《闲情偶寄》，提到自己夏日种荷花：“荷叶之清香，荷花之异馥，避暑而暑为之退，纳凉而凉逐之生。”(记者 上官云)

(责编：许心怡、崔元苑)


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