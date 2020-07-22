说到解暑祛湿，《说文解字》有这样的记载：“暑，热也”。大暑是一年中最热的节气，“湿热交蒸”在此时到达顶点。今年以来，北京降水频次高、总量大，降水量和出现大雨的频次都比往年要多。另外，今年入夏以来北京高温天数也比常年同期偏多。所以在这个时节讲一讲解暑祛湿具有特殊的意义。

什么是湿气

湿是“风、寒、暑、湿、燥、火”六气之一，与燥相对应，是万物生长的条件。但当湿气超过人体所能调节的范围就会导致疾病的发生，中医称之为湿邪。湿邪引起的疾病往往起病隐匿，病程较长，变化较慢，可能反复发作或缠绵难愈，例如湿疹、关节炎、哮喘等。

此外，湿邪往往不单打独斗，而是和其他病邪联合攻击人体。既可以和“风”结合在一起形成“风湿”，可以和“寒”结合在一起形成“寒湿”，又可以和热结合在一起形成“湿热”，还可以和“暑”结合在一起形成“暑湿”，还可能会出现如风、寒、湿或风、湿、热等三邪合病的情况。可见，湿邪真是个麻烦的家伙。

为什么现代人湿气重

很多现代都市人湿气重，主要是因为生活方式不健康。夏季里一边喝冰镇啤酒一边吃烧烤的人随处可见。还有的人饮食不规律，有时忙得吃不上饭，有时暴饮暴食。他们的脾胃运化功能都遭到了破坏，水液在体内久蕴成湿就会出现湿气重的表现。此外，大量出汗后立即对着空调猛吹或淋浴，情绪抑郁、精神紧张等因素都会令体内津液运化失常，导致湿病的产生。

因此，祛湿的首要任务就是养成良好的饮食习惯，饮食适量、有规律。不要自以为体质虚弱就擅补大量肉类、人参、鹿茸等。其次，适当的体育运动如太极拳、八段锦、散步、交际舞、广场舞、慢跑、骑车、登山等，都有助于气血运行，化痰祛湿。同时还应保持居所空气流通，温度适中，保证充足的睡眠，及时舒缓不良情绪。最后，有一些祛湿效果较好的穴位，如阴陵泉、丰隆、足三里、脾俞、三阴交、三焦俞、肾俞、水分等，可配合针刺、温灸、推拿、按摩等方法，但因寒湿、湿热、外湿、内湿等不同，建议到医院就诊辨证施治为宜。

夏季祛湿宜吃“三豆”

从中医的角度讲，豆类是植物的种子，吸湿性强，因此大多数豆子都具备健脾祛湿的特性。夏季祛湿，首选绿豆、赤豆和扁豆。

1.绿豆：绿豆制品多有清暑利尿祛湿的功效，如绿豆汤、绿豆糕、绿豆粉等。《本草求真》有云：“绿豆味甘性寒，据书备极称善，有言能厚肠胃、润皮肤、和五脏及资脾胃”。不过作为性寒之品，脾胃虚寒，容易大便滑泄者不宜服用。

2.赤豆：也叫赤小豆，可做赤豆汤、赤豆粥或豆沙馅。单独煮水喝就有不错的祛湿功效。《本草纲目》称之“能利水消肿”。

3.扁豆：扁豆具有健脾清暑化湿的功效，还可治疗急性、慢性腹泻等多种疾病，可与山药同煮，还可做扁豆粥、扁豆茶等料理，更可以炒后食用。很多著作对其不乏溢美之词，如《药性辨疑》中的“扁豆专清暑…消水湿”，《本草纲目》中的“止泄泻，消暑，暖脾胃，除湿热”。不过需要注意，在烹饪扁豆时要做熟，谨防食物中毒。

（作者：北京中医医院肾病科医师）