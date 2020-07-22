研究称美实际新冠病例远超报告数 多地疫情重燃

中新网7月22日电 综合报道，当地时间21日，美国疾病控制与预防中心(CDC)发布的数据显示，在美国部分地区，实际感染新冠病毒的人数要“远远超过报告的病例数”。另一方面，随着多地疫情重燃，美国纽约州、新泽西州和康涅狄格州发布新规，要求全美31个州的居民在抵达当地时必须隔离14天。

当地时间7月18日，由于新冠肺炎疫情反弹，美国佛罗里达州迈阿密海滩从晚上8时起实行宵禁，道路封闭，饭店停止营业。

【研究：美国实际新冠病例远超报告数】

据报道，美国疾控中心21日发布数据称，在美国不同地区实际感染新冠病毒的人数要比报告的数字高出2到13倍不等。

研究人员分析了来自10个城市和州，进行常规临床检查或住院患者的样本，以寻找此前病毒感染的证据，并于21日在JAMA杂志上发布了所有10个站点的早期数据。

“这些数据继续表明，感染新冠病毒的人数远远超过了报告的病例数。”领导这项研究的菲奥纳·哈弗斯博士说。“这些人中的许多人可能没有症状或只有轻度的症状，他们可能不知道自己被感染了。”

该研究显示，大约40%的新冠病毒感染者不会出现症状，但是他们仍然可以将病毒传播给他人。该研究还表明，即使是疫情最严重的地区——近四分之一的人都已暴露在该病毒下的纽约市，距离实现群体免疫也很远。专家认为，要达到群体免疫，至少要有60%的人接触过该病毒。

7月20日，纽约市进入4阶段重启。按规定，4阶段重启期间，市民可以进行低风险的室外艺术和娱乐活动。图为皇后区法拉盛一处社区体育场，两名少年正在打篮球。 中新社记者 马德林 摄

【美国多地疫情重燃 这三州发布隔离新规】

另一方面，随着新冠疫情在美国多州蔓延，纽约州、新泽西州和康涅狄格州的“隔离令”又有变动。

据报道，来自每10万人中有10例以上感染病例的州，或总人口的10%检测呈阳性的州的居民，在抵达上述三州时，必须隔离14天。这两个指标都将以滚动的七天平均值进行监控。目前，全美共有31个州的居民需遵守这一规定。

规定还称，在抵达当地时被发现违反新“隔离令”的访客，第一次违反将面临1000美元的罚款，再次违反将面临5000美元的罚款，造成伤害者将被处以1万美元的罚款。

为控制外州输入病例，纽约州州长科莫还要求来自隔离州的访客必须填写一份表格，违者将面临2000元罚款和法院传票。没有填写该表格的旅客最终可能会被强制隔离。当地时间21日，纽约州长科莫承认，隔离措施是“不完善的”，但他坚称，隔离可以帮助保护各州免受病毒传播加剧的风险。新泽西州和康涅狄格州目前尚无这项政策。