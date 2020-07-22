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最强限塑令即将落地，塑料吸管使用进入倒计时，记者调查发现：

替代塑料吸管 难坏餐饮饭店

2020年07月22日08:44 来源：北京日报

昨天，中国饭店协会、中国烹饪协会等4家协会也再次共同发出《关于共同做好塑料污染治理的联合倡议书》。其中提出倡导餐饮企业积极研究纸质、木质及可降解餐具，以替代塑料吸管等餐具。记者走访发现，麦当劳、星巴克、喜茶、金鼎轩等京城大型连锁餐饮品牌已经停止提供塑料吸管，采用纸吸管或直饮杯盖来代替。但在许多平价奶茶饮品店和餐馆里，主动提供塑料吸管的现象依然常见。根据国家发改委等部门今年发布的“限塑令”，到今年年底，全国范围餐饮行业将禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。目前看，“限塑令”的落地还需要消费者和企业共同参与。

多家连锁品牌弃塑料吸管

为了减少一次性塑料吸管的使用，麦当劳自本月起开始停用塑料吸管，陆续将传统杯盖替换为直饮杯。记者走访发现，北京多家麦当劳门店已将吸管自取箱撤下，在部分不知情顾客向店家索要吸管时，会有工作人员做出关于“限塑环保”的解释，只有当顾客购买内含颗粒物的奶茶和咖啡等特殊饮品时，店里才会提供吸管。

记者了解到，星巴克和喜茶也同样开始提供纸质吸管，北京地区的喜茶外卖目前已经全部默认配送纸吸管，连锁粤菜餐馆金鼎轩也自2018年11月起不再提供塑料吸管。

但记者在走访过程中发现，coco、快乐柠檬等相对平价、主要采用封口膜的茶饮店仍然主动为顾客提供塑料吸管；不少街边小餐馆也习惯为点汽水、豆浆、椰汁等瓶装饮料的消费者提供塑料吸管。

纸质吸管饮用体验待加强

重点餐饮企业积极参与到“减塑”行动中，消费者的环保意识也在同步提升。记者走访时发现，不少消费者在使用自带饮嘴的直饮杯时都没有使用吸管，仅有小部分人向店家索要了纸质吸管。据喜茶相关负责人介绍，目前喜茶北京门店已经有3成多的消费者会习惯使用纸吸管；自去年6月推行纸吸管以来一年的时间里，全国门店已经减少使用塑料吸管超过1100万根。

不过，在部分餐饮行业迅速响应“限塑令”的同时，也有顾客还没适应直饮杯代替吸管，更有不少消费者对纸吸管的使用体验并不十分满意。“在星巴克买了一杯星冰乐边聊天边喝，因为喝得慢，吸管底部都被泡软没法用了，喝一杯饮料足足换了3根纸吸管。”说起最近使用纸吸管的经历，市民袁女士也感到疑惑，“这样真的更环保了吗？”

大面积推广解成本难题

限塑令之下，为用户寻找到合适的、可替代的产品成为餐饮企业面临的新课题，这也对上游餐具制造商提出新的要求。

国内一家专业生产纸塑包装容器的企业市场部负责人介绍，市面上大部分塑料吸管都是采用PP材质的5号塑料，自然环境下需要几百年的时间才能完全降解。目前行业内主流的塑料吸管替代品主要分为纸吸管、CPLA聚乳酸可降解吸管和直饮杯盖三种。“CPLA吸管的主要原料产能低，不能满足庞大的市场需求,且只适宜45℃以下的温度使用。所以，纸吸管和直饮杯盖是目前饮品品牌比较常见的选择。”

据了解，目前市面上一根塑料吸管的售价约为0.03至0.05元，纸吸管的成本比塑料吸管高3至6倍。“如果未来餐饮企业大面积推广纸质吸管或直饮杯盖，工厂规模化生产，价格应该还会走低。这也需要更多企业和消费者的支持。”上述负责人说。（实习记者 杨天悦 实习生 杨子彧）

(责编：李轶群、崔元苑)


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