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中国经济靠什么在全球率先突围

邹蕴涵

2020年07月22日08:40 来源：北京日报

近日，我国二季度经济运行主要指标陆续公布。在一季度GDP下跌6.8%、供需两侧出现明显收缩的情况下，二季度我国经济明显改善，经济增长由负转正恢复至3.2%，在全球率先实现经济复苏。

从供给端看，随着疫情防控进入常态化阶段，前期制约生产恢复的劳动力和防疫物资短缺问题已基本缓解，工业生产呈快速改善态势，居民生活、商业服务等领域活动日渐活跃，复商复市持续推进。从需求端看，投资、消费和出口这“三驾马车”均出现明显向好态势。投资反弹实现领跑，居民消费温和回补，出口增长明显好于预期。这些积极变化，体现了前期各项工作的扎实有效，也成为研判经济后续发展的重要依据。供需两端持续发生积极“化学反应”，宏观经济的大循环就有向好的持续动力，经济复苏的道路就会越走越顺。

这是底气十足的由负转正，也是成色闪亮的逆势向好，凸显了中国经济的韧性与活力。中国能够在全球战疫中率先突围，首先得益于对传染病防控规律的科学认知、对疫情发展的清醒认识，从中央到地方综合研判、精准施策，让我们能在疫情来势汹汹之时统筹调度、全民作战，为经济复苏打下坚实基础。“宏观政策重在逆周期调节，节奏和力度要能够对冲疫情影响。”在做好疫情防控工作的同时，各地各部门出台了一系列逆周期调节举措对冲不利影响。积极财政政策更加积极有为，扩大专项债规模、适当提高赤字率、发行特别抗疫国债等措施，给经济触底反弹的回升支撑；稳健货币政策更加灵活适度，下调支农、支小再贷款利率等举措，为经济恢复创造良好的货币金融环境，为企业保生存提供有力资金支持；各类产业、社会救济等全方位支持政策共同发力，力保产业发展和民生稳定。

由负转正令人欣喜，但未来仍有大量困难挑战。展望下半年，随着部分国家“带疫”重启经济，疫情再次恶化势头日益明显，秋冬季会否二次暴发存在较大不确定性。对全球经济来说，目前正陷入二战以来最为严重的衰退，只要疫情不能得到有效控制，深度衰退态势就仍将持续，产业链供应链循环受阻的问题就仍将存在，国际贸易和投资大幅萎缩态势就很难短时扭转。这正是我们必须直面的外部环境变化。从国内看，就业压力依然不小，一些企业特别是民营企业、中小微企业存在困难，金融等领域风险有所积聚，基层财政收支矛盾加剧，都预示着我国经济复苏之路仍将承受较大压力。推动经济回归正常水平，还需要付出艰苦努力。

越是逆流而上，越要增强信心、坚定信心。从有利因素看，我国拥有14亿人的巨大市场，4亿中等收入群体，在外部需求存在诸多不确定性之时，更加敦促我们加快构建完整的内需体系，形成国内国际双循环相促进新格局，充分发挥国内市场纵深和回旋空间大的特点，通过消费市场释放促进我国经济转型升级的巨大潜能。同时，大数据、云计算、物联网等新技术以及在线办公、网络教育、电子商务等新业态均在疫情期间得到进一步普及发展，这些都将成为我国经济发展的新抓手。

从数字化治理到传统企业数字化转型，从虚拟产业园到共享生产及数据要素流通……日前，国家发改委等13个部门联合出台支持15种新业态新模式健康发展硬举措，启动数字经济新引擎，按下数字经济“快进键”。大盘稳固有韧性，动能转换态势好，中国经济正在危机中育新机、于变局中开新局。

（作者系国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副研究员）

(责编：李轶群、许晓华)


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